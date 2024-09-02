馬克宏會見2名前任總統　針對新任法國總理人選尋求意見

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消息人士和媒體稱，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)今天(2日)將與2位前任總統和被視為下任總理候選人的資深政治人物會面。馬克宏即將宣布新政府的領導人。與馬克宏親近的消息人士匿名受訪表示，馬克宏將接待前總統、社會黨(Socialist party)的歐蘭德(Francois Hollande)和右翼的沙柯吉(Nicolas Sarkozy)，還有社會黨前黨員、經驗老到的政治家卡澤納夫(Bernard Cazeneuve)。馬克宏提前舉行大選，結果產生僵持的懸峙議會，目前正面臨終結已持續數週政治僵局的壓力。卡澤納夫越來越被政治人物和觀察家認為是最有可能領導新政府的候選人之一，因為他受到右翼政黨的尊重，雖然他也和左派接近。卡澤納夫在2年前退出社會黨，以抗議該黨與極左派的「不屈法國」(France Unbowed, LFI)加強聯繫。法國報紙「費加洛報」(Le Figaro)和「巴黎人報」(Le Parisien)報導，馬克宏也預計將會見保守派共和黨(Les Republicains)成員、上法蘭西大區(Hauts de France)首長貝特宏(Xavier Bertrand)。他也被視為是潛在的未來總理之一，儘管被提及的頻率低於卡澤納夫。由於法國面臨來自歐洲聯盟執行委員會(European Commission)和債券市場要求減少赤字的壓力，其下任總理將面臨艱鉅的任務，得努力透過懸峙議會推動改革和2025年預算。更多中央廣播電臺新聞