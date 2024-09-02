摩羯颱風「明天開始掃雨」！2地區影響最大　週末注意新颱風發展

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）昨（1）日晚上生成，未來颱風路徑將向西偏折，登陸台灣或發颱風警報的機率低，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，明（3）日開始，摩羯颱風外圍水氣就會運輸到台灣東半部，中央氣象署提醒，「東半部和南台灣」持續到週末都有風雨；9月上旬至中旬還會有一段「颱風好發期」，本週末後還是要留意新的熱帶擾動出現。
輕度颱風「摩羯」今天早上5時，位於鵝鑾鼻南南東方890公里的海面上，以每小時20公里速度，向北轉北北西前進，中心附近最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑100公里。
摩羯颱風路徑直撲中國 往西修正原因出爐
吳聖宇指出，因為北方高壓強勢，摩羯颱風生成前就持續偏西移動，靠近菲律賓後才發展為颱風，導致路徑明顯往西修正，預估今明兩天，摩羯颱風路徑會先到呂宋島北部，再轉偏西方向朝南海、廣東前進。
吳聖宇提及，這樣的路徑離台灣有一段距離，對陸地及近海的威脅有限，發布颱風警報的機會也偏低，週末到下週初（9/7至9/9）接近港澳、廣東沿岸，有規劃出國的民眾，要多留意摩羯颱風的訊息及影響情況。
摩羯明起開始影響 颱風可能接力生成
氣象署預報員陳珮安指出，摩羯颱風生成後，將以輕颱的強度穿過巴士海峽往南海移動的機率最高，「週二上午8點至晚上8點最接近台灣」，摩羯進入南海後有機會增強為「中度颱風」。吳聖宇表示，明天摩羯颱風外圍水氣來到台灣東半部，東半部、恆春半島到週末都容易有短暫陣雨。
西半部則是維持午後雷陣雨，沿海的風浪較強，尤其是東南部、恆春半島沿海，還有台灣海峽北部一帶，風浪增強的情況比較明顯，到海邊活動也要特別注意，各地溫度未來持續偏高，背風面的西半部仍容易有攝氏36度以上高溫，外出小心中暑。
吳聖宇提醒，摩羯颱風過後，預估西北太平洋上熱帶擾動的發展依然會很活躍，9月的上旬至中旬會有一段颱風好發的時期，後續是否還有擾動發展或影響台灣仍然值得觀察，不過目前還沒有明確的擾動存在，只需要持續注意最新的天氣資訊就可以了。
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摩羯颱風路徑直撲中國 往西修正原因出爐
吳聖宇指出，因為北方高壓強勢，摩羯颱風生成前就持續偏西移動，靠近菲律賓後才發展為颱風，導致路徑明顯往西修正，預估今明兩天，摩羯颱風路徑會先到呂宋島北部，再轉偏西方向朝南海、廣東前進。
吳聖宇提及，這樣的路徑離台灣有一段距離，對陸地及近海的威脅有限，發布颱風警報的機會也偏低，週末到下週初（9/7至9/9）接近港澳、廣東沿岸，有規劃出國的民眾，要多留意摩羯颱風的訊息及影響情況。
摩羯明起開始影響 颱風可能接力生成
氣象署預報員陳珮安指出，摩羯颱風生成後，將以輕颱的強度穿過巴士海峽往南海移動的機率最高，「週二上午8點至晚上8點最接近台灣」，摩羯進入南海後有機會增強為「中度颱風」。吳聖宇表示，明天摩羯颱風外圍水氣來到台灣東半部，東半部、恆春半島到週末都容易有短暫陣雨。
西半部則是維持午後雷陣雨，沿海的風浪較強，尤其是東南部、恆春半島沿海，還有台灣海峽北部一帶，風浪增強的情況比較明顯，到海邊活動也要特別注意，各地溫度未來持續偏高，背風面的西半部仍容易有攝氏36度以上高溫，外出小心中暑。
吳聖宇提醒，摩羯颱風過後，預估西北太平洋上熱帶擾動的發展依然會很活躍，9月的上旬至中旬會有一段颱風好發的時期，後續是否還有擾動發展或影響台灣仍然值得觀察，不過目前還沒有明確的擾動存在，只需要持續注意最新的天氣資訊就可以了。