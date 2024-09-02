摩羯颱風「明天開始掃雨」！2地區影響最大　週末注意新颱風發展

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▲摩羯颱風昨（1）日晚上8時生成，預測未來路徑往北轉西北通過呂宋島北部至巴士海峽的機率較高。（圖／中央氣象署）

▲摩羯颱風影響，中央氣象署提醒，「東半部和南台灣」持續到週末都有風雨。（圖／中央氣象署）

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）昨（1）日晚上生成，未來颱風路徑將向西偏折，，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，明（3）日開始，摩羯颱風外圍水氣就會運輸到台灣東半部，中央氣象署提醒，，本週末後還是要留意新的熱帶擾動出現。輕度颱風「摩羯」今天早上5時，位於鵝鑾鼻南南東方890公里的海面上，以每小時20公里速度，向北轉北北西前進，中心附近最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑100公里。吳聖宇指出，，預估今明兩天，摩羯颱風路徑會先到呂宋島北部，再轉偏西方向朝南海、廣東前進。吳聖宇提及，這樣的路徑離台灣有一段距離，對陸地及近海的威脅有限，發布颱風警報的機會也偏低，，有規劃出國的民眾，要多留意摩羯颱風的訊息及影響情況。氣象署預報員陳珮安指出，摩羯颱風生成後，將，摩羯進入南海後有機會增強為「中度颱風」。吳聖宇表示，明天摩羯颱風外圍水氣來到台灣東半部，東半部、恆春半島到週末都容易有短暫陣雨。西半部則是維持午後雷陣雨，，風浪增強的情況比較明顯，到海邊活動也要特別注意，各地溫度未來持續偏高，背風面的西半部仍容易有攝氏36度以上高溫，外出小心中暑。吳聖宇提醒，，9月的上旬至中旬會有一段颱風好發的時期，後續是否還有擾動發展或影響台灣仍然值得觀察，不過目前還沒有明確的擾動存在，只需要持續注意最新的天氣資訊就可以了。