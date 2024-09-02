吳東諺載18歲妹子！照片出現「違法品」　P圖掩蓋事實被發現秒刪

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▲吳東諺（右）發文恭喜大女兒（左）擁有人生中第1台摩托車，父女倆開心燦笑合照。（圖／吳東諺臉書）

▲藝人白家綺（左）與小5歲的吳東諺（右）結婚，2人婚後生下1子1女，加上白家綺與前夫的2個女兒，目前育有4個孩子。（圖／吳東諺臉書）

藝人吳東諺2018年與白家綺登記結婚，2人婚後生活甜蜜，不時在社群平台上放閃。日前吳東諺在臉書曬出騎車載妹照，而後座的18歲女孩原來是白家綺與前夫所生的大女兒，不過有眼尖粉絲發現大女兒手上疑似握有電子煙，吳東諺也一度下架照片，經修圖過後再重PO，不過目前已完全刪除消失在版面上。吳東諺在文中寫道：「謝謝大女兒帶我返老還童，恭喜妳擁有了人生中第1台摩托車，也準備邁向人生下個階段的旅途，無論如何，我們都會陪在妳身邊。」畫面中他戴著墨鏡燦笑，後座的大女兒也開心比出YA手勢，而為了不讓女兒正面曝光，吳東諺刻意用貼圖遮住她的眼睛。不過有眼尖粉絲發現，這張照片其實有2個版本，在第1個版本中，大女兒手上竟然拿著1支電子煙，吳東諺一度刪文，將女兒手中的電子煙P掉後重發，不過沒多久後他將整篇文刪除，目前已經徹底消失在版面上。事實上，根據台灣現行的菸害防制法，目前全台已全面禁止電子煙，任何人不得在任何地點使用電子煙，違者處2000元至1萬元罰緩。而照片中僅管吳東諺大女兒只是「拿著」電子煙，不管這電子煙所屬誰的，都恐構成違法。