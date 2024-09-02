9次交鋒大谷翔平僅被敲1安！響尾蛇強投飆3K　坦言對決「壓力大」

9次交鋒大谷翔平僅被敲1安！洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平，近期打擊手感火燙，連續2場開轟帶領道奇奪下連勝。但今（2）日面對亞利桑那響尾蛇的系列賽第3戰，全場總共4打數沒有敲出安打，且慘吞下3K，球隊也以3：14慘敗，中止近期4連勝。值得一提的是，響尾蛇投手Joe Mantiply連3場都有登板中繼，並連續3次解決大谷翔平，本季共累積9次交鋒，只被敲出1支安打，而Joe Mantiply在賽後訪問時，也透露了對決時的心聲。
9次交手飆3K 難想像失投下場
道奇前2戰交手分區勁敵響尾蛇，都靠著打線在關鍵時刻爆發，打下超前分，可惜第3戰遭到響尾蛇投手群壓制，連先前表現優異的大谷翔平，本場總共4個打席都沒有敲出安打，且單場就吞下3次三振，最終以3：14輸球。
其中，連3戰都有登場中繼的響尾蛇投手Joe Mantiply，恰巧都被派上場交手大谷翔平。總共3次交手之中，Joe Mantiply就飆出2次三振，另一次則是讓大谷翔平擊出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，似乎在和大谷翔平的投打對決中頗有心得。
事實上，先前道奇和響尾蛇的系列賽中，Joe Mantiply就曾連續多場對決大谷翔平，目前2人本季累積交手9次，大谷翔平僅從他手中敲出1支安打，且吞下3次三振。對此，他在賽後接受訪問，坦言：「這是很困難的，如果大意失投，他（大谷翔平）會帶來很大的殺傷力，因為他甚至能把球打上月球。」
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道奇前2戰交手分區勁敵響尾蛇，都靠著打線在關鍵時刻爆發，打下超前分，可惜第3戰遭到響尾蛇投手群壓制，連先前表現優異的大谷翔平，本場總共4個打席都沒有敲出安打，且單場就吞下3次三振，最終以3：14輸球。
其中，連3戰都有登場中繼的響尾蛇投手Joe Mantiply，恰巧都被派上場交手大谷翔平。總共3次交手之中，Joe Mantiply就飆出2次三振，另一次則是讓大谷翔平擊出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，似乎在和大谷翔平的投打對決中頗有心得。
事實上，先前道奇和響尾蛇的系列賽中，Joe Mantiply就曾連續多場對決大谷翔平，目前2人本季累積交手9次，大谷翔平僅從他手中敲出1支安打，且吞下3次三振。對此，他在賽後接受訪問，坦言：「這是很困難的，如果大意失投，他（大谷翔平）會帶來很大的殺傷力，因為他甚至能把球打上月球。」