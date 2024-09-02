京華城案關鍵共犯潛逃海外？蔣萬安證實她有請假、政風處掌握中

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台北市前市長柯文哲、前副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，柯文哲今（2）日凌晨無保請回，彭則遭收押禁見。現傳出全案有關鍵共犯，是任職北市府的公務員邵琇珮，且疑似潛逃海外。台北市長蔣萬安證實，邵女是依規定請假到9月1日，北市政風處已經主動聯繫她、掌握狀況，但基於尊重司法，後續資訊仍需由司法機關說明。台北市長蔣萬安今天出席台北法國實驗教育機構（LIFT）於永春高中開幕儀式，他接受媒體聯訪時，針對北院裁定書顯示，彭振聲遭羈押原因，是時任台北市政府都市發展局總工程司、共犯邵琇珮疑因畏罪而潛逃中。蔣萬安回應，目前了解，邵琇珮是依規定請假到9月1日，但未正面說明人在海外還是國內。蔣萬安強調：「我們一定是依照相關的規定依法辦理，政風處已經主動聯繫，也已經掌握狀況。後續我想因為她已經是司法調查關鍵人物，請司法機關說明。」蔣萬安強調，北市政風處已有掌握，北市府絕對尊重司法調查，「一切也必須本於事實，事實到哪，也一定會處理到哪。」不過，ETtoday新聞雲報導指出，邵琇珮已在昨天回台，台北市副市長李四川表示，邵女有傳LINE說她沒有畏罪潛逃，是檢調沒有約談。有關柯文哲任內的「第一魚果市場改建案」也爆出涉嫌圖利爭議，蔣萬安重申，之前議會都有關注，同樣也都必須本於事實，「一旦發現違法，絕對是依法辦理」。至於北市議會曾提出附帶決議要求評估不續建的可行性，蔣萬安也透露，專家報告已完成並送交議會，目前建議是續建。針對綠營人士質疑，柯文哲的支持者在北檢門口違法集會，警方卻沒有驅離，是在放水？蔣萬安則強調，警察局長一直都有跟他保持聯繫並回報，「我們最重要是希望能夠避免有激烈衝突，所以採行柔性勸導方式，讓這件事情能夠和平落幕。」