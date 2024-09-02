摩羯颱風只是前菜！台灣身邊「低壓排排站」　麗琵颱風恐接力生成

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▲摩羯颱風昨（1）日晚上8時生成，預測未來路徑往北轉西北通過呂宋島北部至巴士海峽的機率較高。（圖／中央氣象署）

▲歐洲模式預估，當摩羯颱風抵達中國海南島後，琉球群島東南方有機會生成麗琵颱風，路徑朝台灣而來。（圖／賈新興YouTube）

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）剛生成半天，，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興示警，本週末（9/7、9/8）琉球群島東南方有熱帶性低氣壓發展趨勢，，且有往台灣東部及東北部海面移動的可能，未來路徑需要持續觀察。輕度颱風「摩羯」今天早上5時，位於鵝鑾鼻南南東方890公里的海面上，以每小時20公里速度，向北轉北北西前進，中心附近最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑100公里，路徑登陸台灣或發布颱風警報的機率較低。賈新興指出，，未來10天西北太平洋熱帶系統的發展活躍，在摩羯颱風通過南海往中國移動後，需要特別關注菲律賓東方海面，以及琉球群島東方的低壓活動情形。賈新興表示，歐洲模式「本週末至下週三」天氣系統的模擬中，，不過這些都是較後期資料，可能還有所變化，重點就是觀察週六、週日的情況如何。賈新興說明，今日至週四（9/2至9/5）台中以北天氣相對穩定；週二（9/3）午後，高屏有零星短暫陣雨；，週三午後，東北部山區、花東及嘉義以南有局部短暫陣雨，週五午後，苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。週六彰化以南有局部短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨；週日午後，桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨；下週一午後，台南以南及花東有零星短暫陣雨；下週二台中以北及宜蘭有局部陣雨；