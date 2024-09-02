摩羯颱風只是前菜！台灣身邊「低壓排排站」　麗琵颱風恐接力生成

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）剛生成半天，路徑預估距離台灣較遠，影響有限，不過西北太平洋「低壓排排站」，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興示警，本週末（9/7、9/8）琉球群島東南方有熱帶性低氣壓發展趨勢，下週可能生成今年第12號颱風「麗琵」，且有往台灣東部及東北部海面移動的可能，未來路徑需要持續觀察。
輕度颱風「摩羯」今天早上5時，位於鵝鑾鼻南南東方890公里的海面上，以每小時20公里速度，向北轉北北西前進，中心附近最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑100公里，路徑登陸台灣或發布颱風警報的機率較低。
摩羯颱風一到中國 麗琵颱風有機會跟著生成
賈新興指出，從南海、台灣、菲律賓東方海面、日本南方海面皆處於「大低壓帶」，未來10天西北太平洋熱帶系統的發展活躍，在摩羯颱風通過南海往中國移動後，需要特別關注菲律賓東方海面，以及琉球群島東方的低壓活動情形。
賈新興表示，歐洲模式「本週末至下週三」天氣系統的模擬中，琉球群島東南方有明顯熱帶系統發展機會，可能增強為「麗琵颱風」，且路徑有直直往台灣東部、北部海域移動的可能，不過這些都是較後期資料，可能還有所變化，重點就是觀察週六、週日的情況如何。
摩羯颱風影響東部、南部天氣 全台續防午後雷陣雨
賈新興說明，今日至週四（9/2至9/5）台中以北天氣相對穩定；週二（9/3）午後，高屏有零星短暫陣雨；週三至週六，受到摩羯颱風外圍水氣影響，恆春半島及南台東有局部雨，週三午後，東北部山區、花東及嘉義以南有局部短暫陣雨，週五午後，苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。
週六彰化以南有局部短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨；週日午後，桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨；下週一午後，台南以南及花東有零星短暫陣雨；下週二台中以北及宜蘭有局部陣雨；特別要留意，下週二午後至下週三，全台各地都有陣雨，其中南投以北有局部較大雨勢發生機率。
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摩羯颱風一到中國 麗琵颱風有機會跟著生成
賈新興指出，從南海、台灣、菲律賓東方海面、日本南方海面皆處於「大低壓帶」，未來10天西北太平洋熱帶系統的發展活躍，在摩羯颱風通過南海往中國移動後，需要特別關注菲律賓東方海面，以及琉球群島東方的低壓活動情形。
賈新興表示，歐洲模式「本週末至下週三」天氣系統的模擬中，琉球群島東南方有明顯熱帶系統發展機會，可能增強為「麗琵颱風」，且路徑有直直往台灣東部、北部海域移動的可能，不過這些都是較後期資料，可能還有所變化，重點就是觀察週六、週日的情況如何。
摩羯颱風影響東部、南部天氣 全台續防午後雷陣雨
賈新興說明，今日至週四（9/2至9/5）台中以北天氣相對穩定；週二（9/3）午後，高屏有零星短暫陣雨；週三至週六，受到摩羯颱風外圍水氣影響，恆春半島及南台東有局部雨，週三午後，東北部山區、花東及嘉義以南有局部短暫陣雨，週五午後，苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。
週六彰化以南有局部短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨；週日午後，桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨；下週一午後，台南以南及花東有零星短暫陣雨；下週二台中以北及宜蘭有局部陣雨；特別要留意，下週二午後至下週三，全台各地都有陣雨，其中南投以北有局部較大雨勢發生機率。