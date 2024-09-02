摩羯颱風轉彎將登菲律賓！香港將先發「一號風球」戒備

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今年第11號颱風「摩羯」1日晚間在菲律賓近海生成，預計將先往西北轉北北西登陸菲律賓，菲律賓已宣布馬尼拉首都圈各級學校停課，政府單位也停止辦公，由於颱風接著將進入南海，且強度持續增強，香港天文台已預警，將會在明天下午至晚上發出一號戒備信號（一號風球）。根據菲律賓新聞社（PNA）報導，受到摩羯颱風（菲律賓命名：Enteng）帶來的惡劣天氣影響，在菲律賓群島中部已造成2位民眾死亡、10人受傷，劇烈雨勢也造成山洪爆發等災害。菲律賓氣象單位預測，摩羯颱風2日下午或晚間會在呂宋島伊莎貝拉省（Isabela）或卡加延省（Cagayan）登陸；菲律賓政府已先宣布馬尼拉首都圈全面停課。由於天氣惡劣，馬尼拉國際機場管理機構也表示，周一有17架航班被取消，包含菲律賓航空（Philippine Airlines）與宿霧航空（Cebu Air）部分菲律賓國內線航班。摩羯颱風預計登陸菲律賓後，將往南海一帶前進，且預測未來將對中國華南地區造成影響，香港天文台表示，按照現時預測路徑，摩羯會在明日進入距離香港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸，較大機會移向廣東西部至海南島一帶，並進一步增強。香港天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。是否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。