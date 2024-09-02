全球航運獲利破百億美元！國際航運專家：本季將繼續「實質增加」

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受到葉門叛軍胡塞武裝組織影響，全球航商改道導致運費不斷上漲，貨運量也創歷史新高，全球航運業者第2季獲利飆增超過100億美元（約新台幣3202億元）。《彭博》引述全球貨櫃航運專家麥考恩（John McCown）預估，全球主要貨櫃航運業者第三季獲利可能出現另一次「實質成長」。根據彭博報導，統計指出，包括丹麥馬士基（Maersk）公司和中國遠洋海運控股有限公司在內的全球主要貨櫃運輸公司，第二季淨利較今年第一季幾乎翻了一倍，來到102億美元（約新台幣3266億元），去年第二季僅達到88.8億美元的水準。麥考恩指出，根據貨櫃貿易統計有限公司的數據，上季全球 20 英尺貨櫃運輸量達到歷史新高，達到 4,640 萬件，超過了 2021 年第二季 4,620 萬件的先前記錄。麥考恩研判，由於國際貨物貿易市況持續熱絡，本季的獲利也將會「大幅增加」。麥考恩點出理由，因美國的需求尤其強勁，當地零售業及其他進口商擔心美國對中國商品課徵新關稅，加上東岸及墨西哥灣的碼頭工人可能發動罷工，零售商和進口商正為年底前的購物季提前備貨、囤積庫存。麥考恩在報告中也提到，主要港口的罷工，將對所有大型貨櫃承運人的貨櫃網絡造成嚴重破壞，並將迅速蔓延到美國航線之外。