柯文哲不知京華城容積率840%？簡舒培、游淑慧怒打臉把人當白癡

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今（2）日凌晨獲無保請回，但北市前副市長彭振聲則遭收押。柯文哲重獲自由後，強調自己對京華城容積率暴增到84.%毫不知情，直到今年3、4月媒體炒作才知，引發譁然。民進黨台北市議員簡舒培就痛批柯文哲裝傻，「把所有的人都當白癡」。柯文哲今天凌晨被無保請回後，支持者相當振奮。他脫身後也公開表示，自己一直都不清楚京華城容積率暴增到840%。不過，民進黨北市議員簡舒培對柯文哲的說法嗤之以鼻，她今天受訪指出，柯文哲就是知道這件事情，因為京華城是跟他陳情的，「陳情書寫得清清楚楚」，且整件案子就是柯文哲交辦，「結果現在事發後，京華城被咎責，他開始在裝傻了，我認為這真的是讓人非常不齒。」簡舒培更痛批柯文哲聲稱自己今年3、4月才知道，根本是把所有人當白癡。台北市議會京華城專案小組召集人、國民黨市議員游淑慧也質疑，柯文哲並不是只有第一次交辦此事，而是每次京華城在都委會卡關時，議員應曉薇都會回頭找柯文哲，柯文哲再舉行便當會交辦都發局協助，「如果每次議員找他，他都不知道就交辦都發局協助，不是很弔詭嗎？」游淑慧強調，就算退一萬步來說，社民黨議員苗博雅在2020、2021年都曾公開質詢過柯文哲，並提醒他京華城正在索要高額容積，可能成為柯任內弊案，柯文哲當時還回答說「袂啦！袂啦！」可見柯文哲知道此事，而不是現在才知道。