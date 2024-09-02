56歲周慧敏驚傳封麥！過去曾以DJ出道　超凍齡狀態屢掀熱議

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▲周慧敏日前曬出沒修圖工作照，56歲狀態令人驚嘆。（圖／周慧敏臉書）

▲周慧敏（右）公開和倪震（左）的合影，夫妻親暱互摟。（圖／周慧敏微博）

▲周慧敏驚傳封麥，宣布未來不再開大型演唱會，將陪伴貓咪和老公，台下歌迷當場淚崩。（圖／周慧敏臉書）

▲周慧敏年輕時有「玉女掌門人」的美稱，是許多人心目中的女神（圖／周慧敏IG）

「玉女掌門人」周慧敏出道超過30年，影視歌三棲，擁有許多膾炙人口的作品，是許多人心目中的女神，現年56歲的她凍齡美貌經常成為大眾討論話題，不管在外貌或是身材上都保持得宜，而先前和老公倪震傳出婚變謠言也引發外界熱議。近期周慧敏在澳門開唱時，突拋下震撼彈，宣布未來可能將不再舉辦大型演唱會，令台下無數歌迷當場淚崩。周慧敏早期以電台DJ出道，曾參加「香港電台業餘DJ大賽」，擊敗了3000多名選手並獲得了亞軍。1990年踏足樂壇後為歌迷帶來無數經典歌曲，1992年時以1首與林隆璇合唱的《流言》在台灣一炮而紅，迅速成為台灣家喻戶曉的超級玉女歌手。外型清秀亮麗的周慧敏更是當年讓阿兵哥們為之瘋狂的女神，擁有「擋泥板情人」、「軍中情人」等封號，瀏海配上長直髮的造型是當年許多女生模仿對象。而一代清純女神至今依然超凍齡，日前周慧敏在微博上曬出準備拍攝演唱會海報、正在弄妝髮的側拍照，畫面中她略施脂粉，身穿小背心外加吊帶衣，年過半百的周慧敏肌膚依然白到發光，即便沒有後製修飾，仍看不到一點瑕疵，狀態好到令人難以置信，瞬間在網上引發熱議。2009年周慧敏與作家倪匡之子倪震結婚，先前卻傳出與老公婚姻觸礁的消息，今年1月受訪時，周慧敏打破傳言，親揭夫妻倆私下互動。她直言從小就看慣了不實謠言，更透露夫妻倆看見消息時的反應：「我們只是笑一笑，因為這些看起來就是很假的。」周慧敏也接著透露種種夫妻甜蜜行為，讓婚變傳聞不攻自破。近日周慧敏在世界巡迴演唱會上，突然宣布未來可能不再舉辦大型個唱：「我覺得時間差不多啦。」她表示將把時間留給自己和家人，疑似發表「封麥」宣言。此話一出，令台下無數歌迷相當不捨，甚至有人當場淚崩。