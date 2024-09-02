柯文哲、陳佩琪返家　Z9透露民眾黨擬開會商議代理主席

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今（2）日凌晨獲無保請回，他跟陳佩琪也都暫時前往立委黃珊珊住家休息。不過，下午柯氏夫婦已經回到北市自宅，面對媒體詢問檢方將提抗告，兩人全程不發一語。前立委高虹安辦公室助理「Z9」吳達偉透露，目前黨內還很混亂，不過相信中評會本週應該會召開中評會，判斷是否需要找代理主席。柯文哲今晨重獲自由後，隨即與妻子陳佩琪前往黃珊珊住家休息，黃珊珊也透露，陳佩琪這陣子壓力非常大，至於柯文哲歷經3天3夜搜查偵訊，目前身體狀況還好。柯文哲下午也跟陳佩琪一起返回北市自宅，但沒有受訪。「Z9」吳達偉今天在中天《大新聞大爆卦》指出，這幾天柯文哲被搜查偵訊非常突然，黨中央緊急應變小組也成立的蠻倉促的，加上今天立委還要到立院新會期報到，民眾黨運作情況目前還很混亂。吳達偉說，黨內的確傳出，既然柯文哲已經請假黨主席3個月，這禮拜應該就會召開中評會，判斷柯文哲這段期間如果無法從事黨務工作，要不要有代理主席。他強調，「這禮拜確實是關鍵時刻，中評會肯定要開會。」吳達偉進一步表示，有媒體報導，柯文哲進檢廉之前曾傳訊息給開黨元老，感嘆黨內無人可以擔當重責。相信柯文哲在主席的位置上也會開始思考，若之後還要經常進出北檢、還要粉絲常常為他守夜，相信對民眾黨的聲勢來講「是一種凌遲」。