特企／CLBCU百搭新色上市　開學季購車的最佳選擇

我是廣告 請繼續往下閱讀

CLBCU上市一年熱銷突破三萬台，細緻的設計與貼心的配備受到市場肯定，成為眾多女性騎士的理想選擇。CLBCU延續可甜可鹹的形象，在迎接新生活的開學季推出新色-「微薰紫」，採用SYM獨家變色漆工法，光線的變化下，紫色會透出微微的粉色展現多變樣貌，好似曖昧中微醺的感覺，神秘矇龍的關係偶爾有讓人心動的時刻。CLBCU提供五種百搭穿搭的車色，讓妳生活不單調，每天出門都是路上的最閃耀的焦點。CLBCU在設計上多方考量女性用車的情境，只為了讓騎士們可以漂亮自在的移動，同時也兼顧用車的安全性，期望女生騎車只要負責耍美，其餘繁瑣的事情都交給CLBCU來守護。考量到女性的力氣，為了讓每次停車都輕鬆無比，特意讓車體保持輕巧94公斤*備註1，配上超省力中柱，停車、移車再也不是難題；低座高配合上平坦的座墊設計，解放女生的雙腳，不用在擔心腳太長或腳太短影響到騎車的舒適度；搭載省油又輕快的「全新EnMIS引擎科技」，同級6.5L最大的油箱，加滿一桶油可騎乘約25天*備註2，不用頻繁的繞路去加油。「EnMIS引擎」經特殊調校下，除了超省油，加速也很輕快靈敏。濕熱的天氣下，拿下安全帽總想確認妝髮的完整性，對此CLBCU搭配業界首創「可旋轉後照鏡」， 貼心的旋轉式設計，輕輕一轉直式的大鏡面讓妳愜意整理，形象都有CLBCU呵護；顧及騎車安全性，「獨創貼心拉桿」針對女性手掌尺寸，優化拉桿寬度加寬、距離縮短，一手簡單掌握。此外，CLBCU還配備全車LED燈具，讓夜晚的路也能安心前行；光感應彩色儀表板，不管日夜變化，都能看得清晰安心騎乘；並且配備Keyless與QC 3.0快充。這些貼心科技配備，讓騎乘體驗更加便利與舒適。開學季不只推出新色讓大家有更多選擇，還推出限定優惠活動，CLBCU開學享優惠，購車不只給妳好看又便利的騎乘體驗，再加碼享優惠7,000元（=三陽購車補助金 4,000 元(直扣)+CLBCU 開學優惠購車金 2,000 元(直扣)+開學加碼優惠 1,000 元(禮券或加油卡)），還有24期分期0利率(現金分期同價)。*備註一：車重94公斤，為扣除汽油後的空重。*備註二：一桶油可騎約25天1. 平均油耗60.9km/L之數據係在實驗室內，依規定行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時,因受天候、路況、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。2. 可騎約25天，係根據交通照統計局105年機車使用狀況調查報告中，機車平均一天行駛里程數13.3km所换算。