新青安撞房貸錢荒潮！8月房市買氣迸餘暉　六都買賣移轉創新高

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▲張旭嵐表示，8月移轉棟數反映5~7月新青安承作高峰期，且當時預售交屋大量挹注，買賣移轉持續創高。（圖／記者陳韋帆攝）

▲徐佳馨指出，新青安排隊潮嚴重，央行是否放寬借貸水位尚不明朗，且不排除央行有可能進一步打炒房。（示意圖／記者徐銘穗攝）

新青安餘暉綻放，銀行房貸放貸水位拉警報！據六都地政局資料，今年8月買賣移轉棟數2.45萬棟，創14年8月同期新高，然而，買賣移轉棟數反映的是前1~2個月的交易，如今銀行已無錢可貸，專家估，買氣自下個月開始，將出現明顯緊縮。根據六都地政局資料，今年8月買賣移轉棟數，台北市2,560棟、新北市5,747棟、桃園市4,727棟、台中市4,996棟、台南市2,510棟、高雄市3,987棟。六都共24,527棟，月減7.6%、年增21.4%，創近14年的8月同期新高！台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年5~7月正逢新青安承作高峰期，且2~3年前興建完畢的新建案也到了交屋潮，故移轉棟數持續創高，如桃園高鐵特區、小檜溪重劃區，以及台中南屯、台南南科，皆有新建案大量交屋潮挹注。不過，由於銀行不動產放貸水位拉警報，即使央行「道德勸說」銀行放貸以首購為主，但實際狀況仍需觀察，而目前房價已高，買賣雙方磨合期拉長，加上成屋供給有限，估計Q4買氣將走向收斂。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前各行庫水位緊縮剛開始，如今民眾貸款排隊情況嚴重，估計後市買氣將受到影響，央行目前是否會順應民意放寬借款，尚不明朗。她提醒，目前台股明顯受到國際情勢出現波動，接下的美國總統大選變數仍多，政府，另外，央行在此次不動產放貸水位拉警報後，動作頻頻，不排除將有進一步打炒房動作，建議消費者購屋前，應先準備充足的自備款，除銀行外，亦可將農漁會、信用合作社、壽險等做為備案，找到適宜自己價位的愛屋成家。