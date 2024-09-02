快訊／40歲愷樂消失4年現身！宣布當媽媽　曬寶寶吐舌頭超音波照

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「蝴蝶姐姐」簡愷樂本月將滿41歲，今（2）日突然在IG曬出寶寶吐舌頭的超音波照，預告9月當媽。她曾在2020年捲入羅志祥跟周揚青的感情，當年認錯道歉後就消失螢光幕前，神隱至今4年過去，一現身就是升格人母，消息震驚全網。簡愷樂原名簡筑翎，舊藝名是蝴蝶姐姐，是東森幼幼台旗下YOYO家族成員之一，娃娃音是她的個人特色。她早年除了在幼幼台表演，也有接拍戲劇、錄製許多節目，也跟小鬼（黃鴻升）輪流搭檔羅志祥主持《娛樂百分百》；2014年3月正式擺脫「姐姐」身分，以藝名「愷樂」加盟羅志祥與經紀人小霜共同創立的經紀公司「創造力娛樂」。她的老闆羅志祥跟中國網路紅人周揚青相戀多年，是眾所周知的情侶；沒想到周揚青在2020年4月「手撕渣男」，公開一系列羅志祥的多人運動醜聞，而他的其中一位後宮正是愷樂，周揚青當年回網友：「讓蝴蝶檢查身體嗎？」並說愷樂「裝純情、有男友還約小豬」，還標註愷樂的IG帳號，同月25日，愷樂就在IG公開向周揚青道歉，等同承認自己與羅志祥的關係。愷樂道歉後就神隱至今，期間曾傳出她嫁給醫師、富豪，但全被否認；今天則無預警在IG上傳寶寶的超音波照，寫下：「Hello 9月。」預告本月將當媽。