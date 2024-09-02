李晧禎髮型變了！穿中空衣遛毛孩　粉絲一看：濟一濟二濟三濟四

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▲李晧禎帶愛犬到海邊散步，小露極致柳腰。（圖／李晧禎IG）

▲▼李晧禎曾經透露，壓力大時會遛狗釋放負面情緒。（圖／李晧禎IG）

富邦啦啦隊「Fubon Angels」26歲韓籍成員李晧禎，擁有172公分身高、甜美外貌，受封「釜山女神」、「最甜外援」，外冷內熱的她，被粉絲暱稱「大哥」。李晧禎日前休假返韓，以新髮型、中空裝的造型帶毛小孩到海邊放風，粉絲一看照片，忍不住哼唱爆紅的〈瑪爾濟斯之歌〉：「濟一、濟二、濟三瑪爾濟斯～」李晧禎在IG上傳一組出遊照，地點為釜山廣安里海水浴場，她一頭及腰長直髮變成波浪捲，兩截式穿搭露出纖細蜂腰，李晧禎抓起瑪爾濟斯愛犬「Bebe」擺拍，深邃側臉輪廓現形，吸引破萬人按讚，粉絲留言：「放開那個白富美，汪汪我來」、「新髮型好看」、「好狗命」、「越看越美！」據了解，李晧禎趁著假期，短暫回南韓和家人團聚，9月4日就會返台回到工作崗位，後續5日、14日、15日都會在新莊棒球場應援。李晧禎接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露來台之後的心情，坦言壓力大的時候就躺在飯店「擺爛」，還在經紀人的引導下，用中文重複說了一次「擺爛」，她解釋所謂「擺爛」，就是不讓自己陷入不開心的情緒裡內耗，適時放空消化。而在南韓，李晧禎會帶飼養的愛犬外出散步，藉此釋放負面情緒，如果沒有太大的效果，她就會去打電動，笑說家裡有一台專門用來打電動的電腦，藉由遁入虛擬的遊戲世界，讓自己忘記不好的事情。