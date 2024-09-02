愷樂低調4年行蹤成謎！圈內好友口風超緊　一出手就投懷孕震撼彈

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▲愷樂（蝴蝶姊姊）在4年前遭周揚青踢爆，是她與羅志祥之間的第三者，捲入感情風波當中，消失螢光幕前。（圖／取自愷樂臉書）

▲後輩五堅情在2022年在台北小巨蛋開唱時，愷樂也有送上花籃致意。（圖／NOWnews資料照）

▲愷樂「蝴蝶姐姐」因羅志祥事件淡出演藝圈4年後，今天突然在社群分享超音波照，疑似已經懷孕。（圖／愷樂IG）

愷樂（蝴蝶姐姐）消失在螢光幕前已經將近4年半的時間，結果今（2）日無預警在社群平台IG發出超音波照，並且寫下「Hello 9月」，對外宣布懷孕消息，讓大批粉絲又驚又喜，許多人支持愷樂回歸，也有人認為愷樂只要好好過自己想要的生活就好，但至少讓關心她的人知道近況。事實上，愷樂的行蹤雖然一直都是謎，但也一直低調的關注著演藝圈的大小事。愷樂和羅志祥過去在節目《娛樂百分百》合作多年，儘管愷樂後續在這幾年當中，行蹤、近況對外界來說都是謎，，內容大意是告知自己的近況，也要他們演唱會加油，雖然愷樂不再活躍螢光幕前，但她仍然用自己的方式低調的關心著演藝圈大小事。這回愷樂在淡出螢光幕將近4年半的時間，突然無預警宣發出「超音波照片」，並且寫下「Hello 9月」，疑似宣布當媽，，也讓愷樂睽違4年多再度發文就是宣布懷孕這件事，令人感到格外的震撼。