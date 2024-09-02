愷樂低調4年行蹤成謎！圈內好友口風超緊　一出手就投懷孕震撼彈

愷樂（蝴蝶姐姐）消失在螢光幕前已經將近4年半的時間，結果今（2）日無預警在社群平台IG發出超音波照，並且寫下「Hello 9月」，對外宣布懷孕消息，讓大批粉絲又驚又喜，許多人支持愷樂回歸，也有人認為愷樂只要好好過自己想要的生活就好，但至少讓關心她的人知道近況。事實上，愷樂的行蹤雖然一直都是謎，但也一直低調的關注著演藝圈的大小事。
愷樂捲第三者感情風波！去向成謎仍低調關心演藝圈
愷樂和羅志祥過去在節目《娛樂百分百》合作多年，2020年遭羅志祥前女友周揚青踢爆，是兩人之間的第三者，讓愷樂的形象瞬間跌到谷底，在爆料之後3天，愷樂發文致歉周揚青以及所有愛她的粉絲、家人朋友，隨即就消失在螢光幕前。
儘管愷樂後續在這幾年當中，行蹤、近況對外界來說都是謎，但她在2020年9月，也就是被爆料當第三者的第五個月，小鬼黃鴻升突然過世，作為昔日和小鬼在《娛樂百分百》搭檔、有多年革命情感，愷樂在社群平台發文悼念，這同時也是她在淡出螢光幕，最後一篇社群貼文，讓人感到相當鼻酸。
而後輩五堅情2022年8月在台北小巨蛋開唱時，慶功受訪就提及，愷樂也有獻上花籃祝福，並且傳給每個人加油簡訊，內容大意是告知自己的近況，也要他們演唱會加油，雖然愷樂不再活躍螢光幕前，但她仍然用自己的方式低調的關心著演藝圈大小事。
40歲愷樂無預警宣布當媽！消失4年真正行蹤朋友口風超緊
這回愷樂在淡出螢光幕將近4年半的時間，突然無預警宣發出「超音波照片」，並且寫下「Hello 9月」，疑似宣布當媽，連同對象是誰、這幾年都在幹嘛，大家都不知道，就突然有了小孩，還是震驚了不少的粉絲。
回顧這4年多來，愷樂雖然一度被傳密嫁上海醫師又離婚、有意復出演藝圈等等，明明許多演藝圈好友都還活躍線上，但卻各個都閉口不談、口風非常緊，像是好友莎莎、李岳甚至小甜甜，大家都很有默契的僅表示私下有聯絡、關心日常，但其他事項一律不方便多做回應，也讓愷樂睽違4年多再度發文就是宣布懷孕這件事，令人感到格外的震撼。
我是廣告 請繼續往下閱讀
愷樂和羅志祥過去在節目《娛樂百分百》合作多年，2020年遭羅志祥前女友周揚青踢爆，是兩人之間的第三者，讓愷樂的形象瞬間跌到谷底，在爆料之後3天，愷樂發文致歉周揚青以及所有愛她的粉絲、家人朋友，隨即就消失在螢光幕前。
儘管愷樂後續在這幾年當中，行蹤、近況對外界來說都是謎，但她在2020年9月，也就是被爆料當第三者的第五個月，小鬼黃鴻升突然過世，作為昔日和小鬼在《娛樂百分百》搭檔、有多年革命情感，愷樂在社群平台發文悼念，這同時也是她在淡出螢光幕，最後一篇社群貼文，讓人感到相當鼻酸。
而後輩五堅情2022年8月在台北小巨蛋開唱時，慶功受訪就提及，愷樂也有獻上花籃祝福，並且傳給每個人加油簡訊，內容大意是告知自己的近況，也要他們演唱會加油，雖然愷樂不再活躍螢光幕前，但她仍然用自己的方式低調的關心著演藝圈大小事。
40歲愷樂無預警宣布當媽！消失4年真正行蹤朋友口風超緊
這回愷樂在淡出螢光幕將近4年半的時間，突然無預警宣發出「超音波照片」，並且寫下「Hello 9月」，疑似宣布當媽，連同對象是誰、這幾年都在幹嘛，大家都不知道，就突然有了小孩，還是震驚了不少的粉絲。
回顧這4年多來，愷樂雖然一度被傳密嫁上海醫師又離婚、有意復出演藝圈等等，明明許多演藝圈好友都還活躍線上，但卻各個都閉口不談、口風非常緊，像是好友莎莎、李岳甚至小甜甜，大家都很有默契的僅表示私下有聯絡、關心日常，但其他事項一律不方便多做回應，也讓愷樂睽違4年多再度發文就是宣布懷孕這件事，令人感到格外的震撼。