愷樂突曬超音波照宣布當媽！羅志祥經紀人真實反應曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愷樂「蝴蝶姐姐」因羅志祥事件淡出演藝圈4年後，今天突然在社群分享超音波照，疑似已經懷孕。（圖／愷樂IG）

女星愷樂2020年因捲入羅志祥和周揚清的感情風波，認錯道歉後就消失螢光幕前，神隱至今已經4年。今（2）日她突然在IG曬出超音波照，並說「Hello 9月」，似乎是9月預告當媽。喜訊公開後，掀起許多網友討論，「恭喜！要回到演藝圈了嗎」、「終於有妳的消息了」。過去在演藝圈，羅志祥非常照顧愷樂，也是女方的前老闆，因此讓人好奇他的反應，對此羅志祥經紀人僅回「我不知道欸，等下問他。」愷樂道歉之後沉寂4年，雖然有被傳出嫁給醫師、富豪，不過全被否認。沒想到她今日稍早突然在IG曬出一張超音波照片，還寫下「Hello 9月」，疑似本月就要升格當媽。對於愷樂喜訊，前老闆羅志祥的經紀人稍早回應，「我不知道欸，現在在開會，等下問他」，似乎還不知道這件事情。不過網友都相當祝福，超音波照片曝光隨即吸引上萬人按讚，還有許多網友在Threads上討論，「好想妳！！恭喜愷樂」、「想妳了蝴蝶，沒想到妳消失的日子還懷上了寶寶，希望妳幸福」、「是愷樂！！！回來了嗎？恭喜妳。」而愷樂2020年因遭周揚青指控，介入她和羅志祥的感情，之後她在IG已全黑文致歉，「在這裡我要誠心的（地）向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起～」。後來她淡出演藝圈，去年幾度傳出她嫁到上海當醫師娘，媒人還是「小蜜桃」朱安禹，但事後朱安禹則撇清關係表示，「以後請不要問我了，別人的事不想插手。」沒想到如今突然傳出愷樂疑似懷孕消息。