愷樂無預警宣布懷孕　力甩「小三標籤」謝忻感動3字祝福

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▲▼愷樂傳出曾不滿小甜甜爆她婚訊，但小甜甜（下）澄清和愷樂並沒有決裂。（圖／NOWnews資料照、小甜甜IG）

40歲「蝴蝶姐姐」愷樂2020年介入羅志祥和周揚青的感情，發文致歉後淡出螢光幕4年，今（2）日無預警PO出超音波照片，疑似懷孕，閨密謝忻率先留言「恭喜妳」，卻不見好友小甜甜發聲祝福，回顧過去，3人的友誼錯綜複雜。愷樂曾爆出因不滿小甜甜洩漏她的婚訊，以及在外人面前談論她的私事，說她是雙面人，友誼決裂，當時小甜甜PO出影片自清，「我跟愷樂真的沒有決裂。」而多年前謝忻和已婚阿翔出軌，小甜甜也在節目上談論此事，還說要「清理朋友關係」，直呼再好的朋友，都有一些別人不知道的事。不僅如此，小甜甜之前被前夫宋晉賢爆料虐狗，她先是淚喊要前夫放過她，接著提及謝忻曾經幫忙照顧狗的時候，因為沒開冷氣不小心把狗養死，謝忻看了也回應，「這個鍋我不背。」但也替小甜甜說話，認為她不是會虐狗的人。3人原本是無話不談的閨密，但接連因私事登上新聞版面，如今愷樂PO出超音波照，宣告人生將往下一個階段走，許多圈內人都祝福，包括盧學叡、海芬、黃偉晉等。