快訊／40歲愷樂消失4年現身！宣布當媽媽　曬寶寶吐舌頭超音波照

愷樂無預警宣布懷孕　力甩「小三標籤」謝忻感動3字祝福

記者李欣容／台北報導

▲愷樂無預警宣布懷孕，閨密謝忻留言祝福「恭喜妳」。（圖／翻攝自愷樂、謝忻臉書）
▲愷樂無預警宣布懷孕，閨密謝忻留言祝福「恭喜妳」。（圖／翻攝自愷樂、謝忻臉書）
40歲「蝴蝶姐姐」愷樂2020年介入羅志祥和周揚青的感情，發文致歉後淡出螢光幕4年，今（2）日無預警PO出超音波照片，疑似懷孕，閨密謝忻率先留言「恭喜妳」，卻不見好友小甜甜發聲祝福，回顧過去，3人的友誼錯綜複雜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
愷樂不爽小甜甜爆婚訊　謝忻留言祝福

愷樂曾爆出因不滿小甜甜洩漏她的婚訊，以及在外人面前談論她的私事，說她是雙面人，友誼決裂，當時小甜甜PO出影片自清，「我跟愷樂真的沒有決裂。」而多年前謝忻和已婚阿翔出軌，小甜甜也在節目上談論此事，還說要「清理朋友關係」，直呼再好的朋友，都有一些別人不知道的事。

不僅如此，小甜甜之前被前夫宋晉賢爆料虐狗，她先是淚喊要前夫放過她，接著提及謝忻曾經幫忙照顧狗的時候，因為沒開冷氣不小心把狗養死，謝忻看了也回應，「這個鍋我不背。」但也替小甜甜說話，認為她不是會虐狗的人。

3人原本是無話不談的閨密，但接連因私事登上新聞版面，如今愷樂PO出超音波照，宣告人生將往下一個階段走，許多圈內人都祝福，包括盧學叡、海芬、黃偉晉等。

▲愷樂被爆料嫁醫師、富商，本人斬釘截鐵否認。（圖／NOWnews資料照）
▲▼愷樂傳出曾不滿小甜甜爆她婚訊，但小甜甜（下）澄清和愷樂並沒有決裂。（圖／NOWnews資料照、小甜甜IG）
▲小甜甜今晚發布影片澄清沒有和愷樂決裂，至於感情一事，則不願對外說明，僅說謝謝大家關心。（圖／翻攝小甜甜IG）

愷樂懷孕了！昔當羅志祥小三狂收名包　慘遭周揚青轟：檢查性病

愷樂當羅志祥小三沉寂4年　突PO超音波照全網嚇瘋：該說恭喜嗎

快訊／40歲愷樂消失4年現身！宣布當媽媽　曬寶寶吐舌頭超音波照

愷樂曬超音波照！YOYO台「當媽姐姐」近況曝　她嫁初代成員超幸福

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生