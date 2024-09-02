高市補習班暨兒童課後照顧服務中心「師鐸獎」80人獲獎

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為激勵高雄市補習班、兒童課後照顧服務中心提升教學品質與正向風氣，高市府教育局於1日舉行高雄市113年度補習班暨兒童課後照顧服務中心「師鐸獎」頒獎典禮，表揚80位獲頒優良教師獎、優良班主任獎、優良創辦人獎與特殊貢獻獎者。教育局長吳立森感謝為補習教育奉獻心力的優良教師與經營者，嘉許他們發揮教育專業，在補習教育、兒童照顧服務領域中戮力耕耘，也期許得獎者與全體補教夥伴形塑教師優良典範，持續在教育領域懷抱熱忱、作育英才。80位獲獎人中，吳淑麗（私立大樹兒童課後照顧服務中心）從小就志願當老師，從事補教工作25年，協助多位弱勢學子向學，她說看著孩子一路走進人生志向，是自己最大的收穫，此次獲頒優良教師獎。「好學生」大家都會教，但只想把「學生教好」。傅桂珍（私立冠題文理短期補習班）說自己的教育理念，比起學生的學業成績，她更加重視學生心理素質與學習態度。她說老師不僅傳授知識，要努力成為學生們的大朋友，站在學生的角度去理解他們的困難，並在他們徬徨無助的時候，及時給予建議與幫助，學生們才能真正在學習中找到自信與樂趣。黃千瑜（私立建功文理短期補習班岡山分班）說，教育是改變命運的關鍵，教師的使命是用心啟發每一個學生，讓學生們在知識的海洋中自由探索，找到屬於自己的方向。她說每當看到學生們在學習中取得收穫，能感到無比欣慰與自豪，會持續努力，為更多的孩子帶來希望與改變。