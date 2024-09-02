愷樂無預警曬出超音波照！曾交往6年舊愛發聲了　親吐2人目前關係

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▲愷樂「蝴蝶姐姐」因羅志祥事件淡出演藝圈4年後，今突然在社群分享超音波照。（圖／愷樂IG）

40歲「蝴蝶姐姐」愷樂2020年被爆介入羅志祥和周揚青的感情，同年她發出道歉文就淡出螢光幕。沒想到她神隱4年，今（2）日突然在IG曬出超音波照，疑似懷孕宣布當媽，讓粉絲都相當震驚。對此，過去和她交往6年的嘻哈歌手K. Swo得知後，也表示「很替她開心」，不過也坦言，2人已經沒有聯絡了。愷樂道歉之後沉寂4年，雖然有被傳出嫁給醫師、富豪，不過全被否認。沒想到她今日稍早突然在IG曬出一張超音波照片，還寫下「Hello 9月」，疑似本月就要升格當媽。超音波照片曝光隨即吸引上萬人按讚，還有許多網友在Threads上討論，「好想妳！！恭喜愷樂」、「想妳了蝴蝶，沒想到妳消失的日子還懷上了寶寶，希望妳幸福」、「是愷樂！！！回來了嗎？恭喜妳。」對此，愷樂的閨密謝忻也在下方留言，表示「恭喜妳」，看起來很替好友開心。據《三立新聞網》報導，過去曾和愷樂交往6年的K. Swo得知消息後，也相當祝福愷樂，表示「真的很替她開心」，不過2人現在已經沒有聯絡了。事實上，K. Swo和愷樂交往6年，先前分手後偶爾還會和彼此聯絡，也都會關心對方，他還說每段感情都以為會結婚，不過到後來才發現，「人家不想跟我結婚。」愷樂捲入豬揚戀感情風波時，他也有關心愷樂，表示不管發生什麼事、事情再怎麼糟，都會好的，不要管別人怎麼寫。