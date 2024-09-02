「愷樂、謝忻、采子」最想看到誰復出？票選結果出爐　僅4%投給她

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愷樂突曬出超音波照公開懷孕消息，不少粉絲要她趕快復出。（圖／愷樂IG）

▲有網友發起投票問大家「愷樂、謝忻、采子」最想看到誰復出？共430人參與票選，愷樂得票率過半。（圖／Threads）

▲采子入選周星馳電影《女足》的選角決賽，預計在8、9月之間飛往香港與周星馳試鏡，有意洗刷過往感情爭議，成為新一代星女郎。（圖／亞洲星探）

▲和阿翔的婚外情重創謝忻演藝事業，但她還是不放棄，積極在演藝圈活動。（圖／謝忻臉書）

女星愷樂（蝴蝶姐姐）2020年因捲入藝人羅志祥、周揚青的戀情，被砲轟是小三，從此淡出演藝圈。今（2）日愷樂突在IG曬出一張超音波照片，公布懷孕喜訊，讓不少粉絲相當高興，更期待愷樂能夠重返螢光幕。上月25日在網路上也有粉絲發起票選，詢問大家當過第三者的3名女藝人愷樂、謝忻、采子「誰最有資格或最想看到誰復出？」最後共有430名網友參與投票，其中58%都投給愷樂，謝忻得票數最慘，僅4%投給她。謝忻、愷樂、采子（謝采紋）分別在2019年、2020年、2021年爆出插足別人感情的醜聞，震驚娛樂圈。當時謝忻和已婚男星阿翔被拍到當街親吻，謝忻出面向外界道歉，承認自己當了小三，並消失於演藝圈近半年時間才開始復出；不過今年8月初，謝忻上作家H的訪談節目時，再提及當年醜聞，竟認為阿翔沒聯絡她、欠她一句道歉，一番發言讓謝忻再度遭到炎上。采子劈腿好閨密荳荳（何紫妍）的男友何孟遠，當時采子甚至和歌手邱鋒澤交往中，和何孟遠等於是雙向劈腿，一夕間兩人正面、青春的好形象盡毀，讓許多粉絲無法接受。不過采子近年來積極復出，還用本名謝采紋參加「星爺」周星馳的新電影選角，成功進入決賽搶當「星女郎」，最近將前往香港和星爺進行一對一面試，有機會登上大銀幕。而愷樂身為3名小三中消失最久的女星，在4年前被老闆羅志祥的前女友周揚青爆料，和羅志祥有不正當男女關係。當時愷樂未多做辯解，僅低調在IG發出全黑圖向周揚青道歉，就默默淡出演藝圈多年，直到今（2）日才更新動態，曝光懷孕喜訊；只見愷樂發出一張寶寶的超音波照，配文寫道：「Hello，9月。」無預警發文讓死忠粉絲又驚又喜。上月25日就有網友在Threads上發起投票活動，問大家以上3位女明星「誰最有資格或最想看到誰復出？」串文曝光後吸引430人投票，其中愷樂獲得最高票數，共有58%的網友投給她，采子、謝忻則分別只拿下8%、4%得票數，其餘29%網友投給「看答案／沒意見」。從得票數可看出，不少觀眾還是希望愷樂能重返演藝圈，發起投票的原PO也直言：「一直覺得最有資格再出來的應該是愷樂，雖然當初她在IG道歉因為一個『～』被罵沒誠意，但她至少敢承認啊，采子的部分真的就…謝忻也是有道歉。采子現在還能在演藝圈活得這麼好，甚至接跨年，愷樂真的要繼續神隱下去嗎…？」