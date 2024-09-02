才起飛就傳引擎故障！空中巴士A350全球首例　國泰：24趟航班取消

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國泰航空繼上月底一架A330客機傳出引擎故障後，週一（2）又發生一架A350空中巴士在起飛不久後，機內引擎警告燈亮起疑似引擎起火的事故，今明兩天共24趟來回航班受此影響取消，而經調查後發現事故原因來自引擎零件故障，且這是全球第一起類似案例。這架航班是國泰航空CX383航班於2日凌晨0時07分，原計劃自香港國際機場（HKG）起飛往瑞士蘇黎世機場（ZRH），由空中巴士A350-1000客機執飛，但在起飛不久後機師立刻發現警示燈亮起，懷疑是引擎起火後緊急在飛航過程中「放油」返航香港，並於凌晨1時40分安全降落，並無人員因此受傷。國泰航空今晚發出聲明指出，經檢查該架A350客機後，發現事故原因為引擎零件故障，且該零件故障為「全球首例」，在全面檢查旗下48架A350客機後發現多個相同的引擎零件需要更換。聲明也指出，已經向海外進行採購協助維修，因此有多個航班需進行調動，同時也會向製造商以及相關監管機構進行回報。