巴黎市長決定艾菲爾鐵塔「保留奧運五環」　外界多反對不買單

我是廣告 請繼續往下閱讀

巴黎奧運上月正式落幕，今年奧運五環作為亮點也裝飾在法國知名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）上，日前巴黎市長伊達戈更宣布巴黎會保留「奧運五環」不會拆除，沒想到大批巴黎人對此決定表示高度懷疑，就連鐵塔的建築師艾菲爾家後代也出面反對將奧運五環繼續留在艾菲爾鐵塔上。巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）上月31日表示，身為巴黎市長，他決定在帕運會結束後，讓艾菲爾鐵塔上繼續保留五環，同時也徵得了國際奧林匹克委員會（IOC）的同意，不過考慮到目前的五環重量實在是太重了，無法長期抵擋冬日寒風，所以會改用五個相同大小，但重量較輕的鐵環取代。伊達戈表示，艾菲爾鐵塔原本是為世界博覽會設計的臨時建築，而奧運則是在巴黎、法國留下了印記，希望能把如此美好的想法一直結合在一起；至於奧運聖火台她也希望能繼續留在羅浮宮（Louvre museum）前的杜樂麗花園（Tuileries garden），不過由於該處屬於國有資產，最終將由法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)決定。不過這個想法卻受到多方批評，例如法國文化部長達提（Rachida Dati）就稱，市長在做決定之前，應須遵循保護歷史建築的法定程序，艾菲爾後裔協會（Association of Gustave Eiffel's Descendants）也指責，艾菲爾鐵塔建立135年已經是巴黎、甚至是整個法國的象徵，想要在鐵塔上外加一個外部組織的標誌，不論其評價為何似乎都不太洽當。建築師艾菲爾的後裔柏特羅-艾菲爾（Olivier Berthelot-Eiffel）就向《法新社》表示，家族成員普遍都覺得如果只是把奧運五環標誌保留到帕運落幕並沒有問題，但如果想要永久保留，似乎讓鐵塔成為特定組織的廣告據點，這應該與相關人士討論過後才該做出決定。