愷樂突然宣布懷孕！歐漢聲質疑真實性：會不會誤會了？

神隱4年的愷樂在昨（2）日突然宣布懷孕消息，許多網友和藝人都在她的Threads上留言祝福，羅志祥的昔日戰友歐漢聲（歐弟）在專訪時被問及此事也鬆口回應，然而歐弟送上祝福前還先提出疑問：「會不會不是她的？」
據《三立新聞網》報導，歐漢聲坦言自己和愷樂從來沒有合作過，並不認識愷樂，還疑惑會不會其實大家都誤會了，超音波照片並不是她本人而是她朋友的？但對於新生命的到來，他都欣然表示祝福。
歐漢聲曾和羅志祥組男團「羅密歐」，算是台灣男團始祖之一，最近歐漢聲接下選秀節目《原子少年2》，和同是男團出身的好友坤達一起擔任星際導師。
《原子少年2》在8月24日盛大開播，直播時還一度突破8000人同時在線觀看，在網路上掀起了一波熱烈討論，46歲的歐弟寶刀未老，在節目中不吝於上場位選手們示範舞蹈重點，面對年輕的後起新秀們他也坦言：「他們還真的讓我有一點點壓力，覺得現在的年輕人真的太強了！」
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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歐漢聲曾和羅志祥組男團「羅密歐」，算是台灣男團始祖之一，最近歐漢聲接下選秀節目《原子少年2》，和同是男團出身的好友坤達一起擔任星際導師。
《原子少年2》在8月24日盛大開播，直播時還一度突破8000人同時在線觀看，在網路上掀起了一波熱烈討論，46歲的歐弟寶刀未老，在節目中不吝於上場位選手們示範舞蹈重點，面對年輕的後起新秀們他也坦言：「他們還真的讓我有一點點壓力，覺得現在的年輕人真的太強了！」
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