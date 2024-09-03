柯文哲卷京華城案無保請回　媒體人列2個不敢置信：還有戲唱

柯文哲將成功脫身？律師：只因為「無保請回」就推斷他無罪太早了

記者余祥／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城案，2日凌晨3時許，北院羈押庭結果出爐，柯文哲無保請回，在走出北檢後和支持者發表談話。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.02）
▲民眾黨主席柯文哲涉京華城案，2日凌晨3時許，北院羈押庭結果出爐，柯文哲無保請回，在走出北檢後和支持者發表談話。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.02）
民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，日前遭檢廉大動作搜索，更歷經72小時訊問，原外界認為檢方握有讓柯文哲一刀斃命的證據，結果最後台北地院2日凌晨裁定柯文哲無保請回，跟外界預測有所落差。對此，員育律師事務所律師張方俞認為，本案尚未起訴，隨著偵查繼續進行，檢方還是有可能掌握到更多證據，因此以法院裁定無保請回推斷柯文哲無罪的話，似乎太早。

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檢廉31日一早兵分多路搜索柯文哲住家、辦公室以及民眾黨中央黨部，柯文哲先到廉政署配合調查，又在午夜左右至北檢複訊，不過在凌晨2點多由於柯文哲拒絕夜間疲勞訊問，遭檢方當庭逮捕，柯文哲律師緊急提出提審，又在1日被法院駁回；檢方聲請聲押柯文哲，北院也在1日晚間8時召開羈押庭，歷經3小時在11時前結束，並等到同案另名被告、前北市副市長彭振聲羈押庭開完，在2日凌晨3點宣佈結果，柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。

檢方在偵辦過程中是否合法也備受討論，律師張方俞回顧整起事件發展，他認為，當柯文哲在接受檢察官訊問時表示拒絕接受夜間疲勞訊問，並準備離開，檢方認為柯文哲涉犯收賄、圖利等罪嫌，且還有共犯在外，如果不限制人身自由，柯文哲恐怕會與其他共犯或證人串證，依法逮捕柯文哲，因此檢方的逮補程序合法，也能合法的向法院聲請羈押。

至於檢方大動作搜索柯家、辦公室，並於聲押時聲請限制閱卷，張方俞說，乍看之下兩件事或許有關聯，但其實無矛盾，前者是為了保全證據所做的偵查行為，後者是法院審酌有無羈押的原因及必要，他也認為，且本案尚未起訴，隨著偵查繼續進行，檢方還是有可能掌握到更多證據，因此以法院裁定無保請回來論斷柯文哲無罪的話，似乎太早。

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