聯合國大會10日開議　我鎖定2758號決議「中國無權代表台灣」

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第79屆聯合國大會將在10日開議，外交部次長田中光今（3）日召開記者會說明我國推動參與聯合國相關措施。田中光指出，今年的首要任務就是協助國際正確了解聯大第2758號決議內容並無涉及台灣，因此中華人民共和國無權主張台灣是中國的一部分，也無權在聯合國代表台灣。田中光指出，聯合國大會10日開議後，將在24至28日舉行總辯論，主題為「不遺漏任何人：共同促進當前及未來世代之和平、永續發展及人類尊嚴」。但諷刺的是，「台灣2350萬人還是持續被遺漏在聯合國體系之外」。他表示，造成此種不公義現象的主因就是中國惡意扭曲聯大第2758號決議的內容。田中光進一步表示，我這次在聯大推案首要任務，就是協助國際社會正確了解聯大第2758號決議，其中三大訴求，分別是該決議遭惡意扭曲已影響台海現況及印太和平；該決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系；以及聯合國秘書處應停止錯誤援引該決議、不當剝奪我國人跟媒體參訪聯合國及採訪權利。