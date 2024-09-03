時代力量跟進製圖　嘲綠白、黃國昌「你是不知道還是忘記了」

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民進黨昨天發圖卡「民眾黨沒說的真相」，被網友炎上刪文。民眾黨也模仿製圖「民進黨不敢說的真相」，「檢方通黨部」。時代力量今（3）日也加入製圖行列參戰，嘲諷綠白跟民眾黨團總召黃國昌「你是不知道，還是忘記了？」時代力量指出，這幾天民眾黨主席柯文哲遭搜索調查，出現了一大堆「不知道」、「忘記了」的說法，而且民進黨、民眾黨跟黃國昌，其實過程中也都一樣各種不知道跟忘記。首先是「民進黨，你是不知道，還是忘記了自己就是執政黨？」時力表示，昨晚民進黨粉專在臉書發表的圖文，引發大量「協助北檢發表聲明」、「干預司法」的批評，隨後迅速刪文。縱使圖文內容來自北檢新聞稿，但民進黨身為執政黨，難道不知道瓜田李下？被罵剛好而已。其次是「民眾黨，你是不知道，還是忘記了集會遊行的行動倫理？」時力指出，他們一向主張廢除集會遊行法的禁制區，捍衛人民集會遊行、表達意見的基本人權。但在現行法律下仍有風險的集會行為，民眾黨高層卻在網路上煽動群眾前往，「自己吹冷氣沾沾醬油」，不顧群眾安危，完全拋棄了集會遊行的行動倫理。第三是「黃國昌，你是不知道，還是忘記了自己曾經痛批林姿妙的『我不知道』？」時力指出，當柯文哲用「我不知道」一筆帶過京華城案爭議，黃國昌彷彿忘記自己曾經痛批宜蘭縣長林姿妙在法庭上說「我不知道、不關我的事」，這不是雙重標準，什麼才是雙重標準？時力強調，政治不難，理念一致，不要雙標而已，期盼司法釐清真相。