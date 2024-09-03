明確定義國軍戰略要域　民眾黨新會期推動修《要塞堡壘地帶法》

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立法院第十一屆第二會期自昨日開始報到，民眾黨立院黨團今（3）日舉行記者會，報告民眾黨本會期優先法案，將聚焦捍衛司法正義、媒體公開透明、保障勞工權益、提升醫療品質、關心學童健康、提升軍人待遇等面向。民眾黨將修訂《要塞堡壘地帶法》，明確定義戰略要域、公告被劃分戰略要域地點，規範禁止行為等，以保障營區設施安全。記者會一開始，民眾黨立院黨團先祝賀保家衛國的國軍弟兄「軍人節快樂」。民眾黨立院黨團總召黃國昌針對《刑事訴訟法》的偵查程序，舉民眾黨主席柯文哲的京華城案例說明，無論是調查局、廉政署，還是檢察官，當當事人主動配合調查，沒有逮捕，意即人身自由沒有被約束，請問檢察官憑什麼不讓自由之身的柯文哲受訪，還催促他上車，請問法律基礎是什麼？黃國昌也要求未來若有機關宣稱當事人係「自願配合調查」，必須清楚告知權利，包括如果當事人要求就可以隨時依照自由意志離開，這是被視為犯罪嫌疑人，居於刑事被告地位的人應該享有的權益保障。黃國昌接著說，民眾黨團推動《公益揭弊者保護法草案》，完善揭弊者保護法制，鼓勵揭弊者勇於揭發不法弊案，實現廉能政治；此外，還要推動修憲案，廢除考試院及監察院，黃國昌痛批「民主進步黨喊了二、三十年，現在到底要不要廢除監察院？也跟人民說清楚講明白」。此外，民眾黨團也要推動下修公民權行使年齡為18歲，完善國家憲政制度，啟動第三波民主改革。立委張啓楷針對監察院補充指出，監察院變成廢物院，還浪費民脂民膏達10.9億，新的會期民眾黨團雙管齊下，先提修憲案，再廢監察院。張啓楷指出，除了基本的人事費用以及財產申報的費用，其他的監察院預算全砍。張啓楷表示，台灣媒體亂象已久，將推動《新聞媒體與數位平台強制議價法》立法，說明社群平台使用台灣媒體報導，卻沒有給予相當報酬，未來將保障媒體，立法明定要求數位平台使用者付費，新聞是有價的，帶動媒體產業正向發展。張啓楷也指出，將與立委林國成共推《衛星廣播電視法》，針對兩個部分改革，第一是公開透明，電視新聞業者，特別是新聞台，應確保公開發行義務，其中包含股權資訊、財務資訊，更重要的是財務中政府採購案的透明化，讓國人清楚媒體的收入來源。立委林憶君表示，現代軍事偵查手段多元、戰場透明度高，中共衛星技術也越來越發達，很容易拍到我國軍事基地營區和戰力配置，因此將透過修訂《要塞堡壘地帶法》，明確定義戰略要域、公告被劃分戰略要域地點，規範禁止行為等，以保障營區設施還有安全。林憶君也指出，現代化軍隊偵查手段多元，國軍裝備基地、軍事工程都有保密要求，而目前普遍缺工，將推動《陸海空軍獎勵條例》，修法鼓勵民間參與國防工程建設與事務。