「等權重ETF」開獎！00921配息0.6元創新高、00943首次配息0.15元

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兆豐投信旗下的「等權重」系列ETF，迎來9月份配息，排行老大的兆豐龍頭等權重（00921）本季配息0.6元創新高，若以昨（2）日收盤價18.9元計算，單次配息率3.1%、年化配息率12.6%。排行第3的兆豐電子高息等權（00943）則是今（2024）年首次配息，配息金額0.15元，以2日收盤價14.87元計算，單月配息率1%、年化配息率12.1%。兩檔ETF除息日皆為9/18、發放日10/7。00921為兆豐投信等權重ETF三兄弟中首先發行的產品，追蹤指數包含全產業，穩扎穩打掌握臺股全產業龍頭股33檔，並涵蓋數位雲端、綠能環保、居家生活、運動休閒等新型態產業，增添指數的多樣性，與近一年前價格相比呈現走勢為穩、向上成長態勢，相對適合上班族或存股族納入定期定額持有選擇。00943則是標榜100%純電子股ETF，專注投資電子產業，追求資本增長空間輔以息收機會，更高度聚焦AI產業鏈題材，搭配獲利成長指標因子及等權重機制的雙重加持下，提升資本利得空間及息收機會，較適合想長期投資電子股ETF，並希望享受除權息旺季後效益的投資人，亦或是爭取未來更多元又有規律現金流機會的積極型投資人。兆豐投信表示，00921及00943的除息交易日為9/18，最後買進日皆為9/16，收益分配發放日10/7，對於青睞等權重ETF、也想掌握全產業龍頭成分股及優質電子檔成分股的投資人享有息收機會。此外，兆豐投信提醒，投資人選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率的差異外，亦須留意ETF公布配息率後，市場受益權單位數增加可能影響股息稀釋等因素，建議投資ETF時亦可納入相關評估條件。