標錯價20分鐘虧逾1億！中國小電商跪求退單：傾家蕩產都賠不起

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真的會虧死！中國安徽1家只有6名員工的小型電商，近日因為不慎標錯價錢，竟以進貨價的4-5折出售一款「小天鵝」的洗衣機，因為價格太過便宜，短短20分鐘內湧入超過4萬筆訂單，總金額高達7000萬人民幣，至少賠掉3000萬人民幣，折合新台幣約1.3億。該電商拍片向民眾道歉，直言此事造成的損失太過龐大，即使傾家蕩產也賠不起，呼籲已下單的客戶「高抬貴手」，同意退單。綜合中媒報導，事發在上月底，安徽1家電商小舖「小天鵝東山專賣店」，因標錯價格，結果以進貨價約一半價格，在20分鐘內被瘋狂下單4萬筆，很多帳號更是連續下好幾單，為的就是趁機搶便宜，然後再以更高的價格轉賣獲利。下單金額近4000萬元人民幣，貨物價值（以進貨價計）為7000萬元人民幣，意味著如果按規定發貨，該店將直接損失超過3000萬人民幣。雖然該電商發現出包後，已緊急下架所有商品連結，同時發布致歉影片，工作人員直言：「本人真的傾家蕩產都沒有辦法賠付得完」，希望用超低價搶到洗衣機的客戶願意退單，還透露已經損失賠付金（購買後商家拒絕發貨需付的錢，即下單物品總價的30%）超過幾十萬人民幣。事件在中國網路上引發熱議，有中媒專文評論，認為此事涉及「羊毛黨」惡意「薅羊毛」，意指刻意組成有規模、惡意下單的小隊，在短時間內瘋狂撿便宜：「出現一人購買多單多台的情況，非常專業」，若商家拒絕出貨，「羊毛黨」就有賠付金可拿；若同意出貨，則可以在網上加價賣牟利，怎樣都有賺。評論指出，一間開在縣內的小電商，哪經得起「羊毛黨」摧殘，營運人員因一時的工作失誤，便要背負如此鉅額的虧損，教訓未免太過昂貴。雖然消費者下單成功，即視為與商家達成購買合約，不得隨意撤銷，但中國民法典亦有規定，基於重大誤解實施的民事法律行為，行為人有權請求人民法院或仲裁機構撤銷；只是苦於商家很難拿出失誤證據，執法機關又裁定困難，只能寄望消費者「大發善心」。事件在網上發酵後，總部位於江蘇省無錫市的「小天鵝」家電公司已表示願意伸出援手，為該電商提供逾百萬人民幣的專項支持，對於已經下單並受到影響的消費者，即刻採取發放10元現金紅包＋100元無門檻優惠券的形式賠付。