國泰空巴A350全球首例「引擎零件故障」　供應商勞斯萊斯股價重挫

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國泰航空週一（2日）一架A350空中巴士在起飛不久後，機內引擎警告燈亮起，疑似引擎起火，經調查後發現事故原因來自引擎零件故障，是全球首起案例，這項消息使A350空巴的發動機供應商勞斯萊斯股價在周一重挫達6.5%，也讓歐洲航太股和指數受到影響。這架A350-1000空中巴士是國泰航空CX383航班，於2日凌晨0時07分自香港國際機場（HKG）起飛往瑞士蘇黎世機場（ZRH），但在起飛不久後立刻發現警示燈亮起，懷疑是引擎起火後緊急在飛航過程中「放油」返航香港，並於凌晨1時40分安全降落。根據路透報導，這起引擎零件故障事故，導致48班航班受影響，國泰全面檢查旗下48架A350空中巴士。路透在報導中引述一名消息人士說法稱，該事件涉及一個燃料噴嘴問題，這是引導燃料進入引擎的零組件；航空專家認為，這類問題相當少見，除非是嚴重缺陷，不然通常比渦輪葉片等主要旋轉零件的故障引發的警報要少。國泰航空在聲明中表示，全面檢查A350航班後發現「若干相同的引擎零組件需要更換」，部分飛機將會停飛數天，受影響航班包括東京、大阪、新加坡、台北及曼谷等目的地。A350引擎供應商勞斯萊斯（Rolls Royce）股價也在周一重挫6.5%，創下兩年來最大跌幅；飛機製造商空中巴士週一股價也跌1.4%。