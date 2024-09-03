國慶主視覺挨酸「華國美學」　慶籌會：年輕團隊創作、韓國瑜圈選

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國慶籌備委員會今（3）日召開記者會，公布113年雙十國慶主視覺。不過，卻被眾多網友質疑主視覺滿滿的華國感。慶籌會秘書長吳堂安稍早回應，設計都是由同一批團隊設計，當時提出很多種樣式主視覺，圈選是依照國慶籌委會主委韓國瑜來選定。國慶籌備委員會今天召開記者會，公布113年雙十國慶主視覺。吳堂安指出，今年的國慶主題為「中華民國生日快樂」，主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，著以紅、藍2色，象徵不同聲音與意見在愛國精神的引導下，共同為台灣的未來努力。不過，主視覺在臉書搶先曝光後，卻引來大批網友狠批「果然又回到華國美學」、「美學直接回到30年前」。有媒體詢問，過往國慶主視覺設計團隊都會公布設計師，為何這次選擇匿名，且主視覺公布後引來不少批評？吳堂安先是回應，這次國慶主題就是中華民國生日快樂，設計都是由同一批團隊設計，當時提出很多種樣式主視覺，圈選是依照韓國瑜來選定。吳堂安說，這次設計其實是由一群很年輕，也充滿熱情、創意的年輕設計師來共同創作，將創新圖案跟傳統的元素融合，也尊重設計者匿名。