快訊／愷樂驚喜宣布當媽！8.5萬人湧入祝福　她罕見親回：好感恩

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▲昨日愷樂突然曬出超音波照，寫下「Hello，9月」宣布當媽，引來8.5萬人按讚送上祝福。（圖／取自愷樂IG）

40歲女星愷樂2020年捲入男星羅志祥跟周揚青的戀情，消失演藝圈4年，感情世界成謎，昨（2）日她卻突然在IG曬出超音波照宣布當媽，讓外界驚喜湧入祝福，她稍早也在Threads上向眾人發聲道謝：「謝謝你們，好感恩。」愷樂2020年卻被羅志祥當時女友周揚青爆料，與羅有不正當關係，她隨後在IG公開向周揚青道歉，並消失演藝圈至今，雖一度傳出嫁給醫師、富豪又離婚等消息，但皆未經證實。昨日愷樂突然曬出超音波照，寫下「Hello，9月」宣布當媽，引來8.5萬人按讚送上祝福。對此，愷樂稍早也在Threads上發文，回應「謝謝你們，好感恩。」還附上一顆愛心，感謝網友與粉絲的祝福。據《三立新聞網》報導，愷樂友人透露，孩子的爸就是多年前和她傳出祕戀的上海醫生，兩人目前婚姻穩定，且預產期就在下個月，寶寶性別是女孩。因男方不喜歡演藝圈，愷樂復出希望不大，目前也很滿足於現狀。