民進黨幫北檢發言被罵爆急刪文！時力：跟木可一樣被罵剛好

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▲針對京華城案調查，民進黨臉書幫北檢發言被罵政治干預司法，趕緊急刪文。（圖／翻攝自民進黨臉書）

民眾黨主席柯文哲因台北市長任內被指控圖利京華城日前遭到聲押，台北地院昨日裁定無保請回。不過，民進黨昨晚以「民眾黨沒說的真相」為題發出系列圖文，說明京華城案相關爭議，但擅自幫台北地檢署發言卻遭到網友轟爆，趕緊刪文。對此，時代力量今（3）日痛批，民進黨身為執政黨難道不知道瓜田李下，要與司法機關保持距離的道理，想發什麼就發什麼，跟民眾黨代發木可公司聲明如出一轍，引發大量批評，被罵剛好而已。針對民進黨幫北檢發言被罵爆急刪文一事，時力中央黨部表示，昨晚民進黨官方粉專在臉書上發表了「民眾黨沒說的真相」圖文，引發大量「協助北檢發表聲明」、「干預司法」的批評，隨後民進黨粉專迅速刪文，表示「確有讓人不當聯想之疑慮，故刪除。」縱使圖文內容來自北檢新聞稿，然而民進黨身為執政黨，難道不知道瓜田李下，要與司法機關保持距離的道理，想發什麼就發什麼，跟民眾黨代發木可公司聲明如出一轍，引發大量批評，被罵剛好而已。不過，時力也痛批前黨員、現任民眾黨立委黃國昌，當柯文哲用「我不知道」來一筆帶過京華城案的爭議與應該負起的責任，黃國昌彷彿忘記了自己曾經痛批宜蘭縣長林姿妙在法庭上的「我不知道、不關我的事」，並帶領民眾黨人相信柯文哲、力挺柯文哲的「我不知道」，「這不是雙重標準，什麼才是雙重標準！」時力呼籲，政治不難，理念一致，不要雙標而已。時代力量期盼司法釐清真相，讓幫財團端盤子，啃食容積公共財的犯罪集團，受到應有的懲罰。