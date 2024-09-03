趴數變多！國泰蝦皮購物聯名卡升級優惠　最高可享26%蝦幣回饋

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「國泰世華蝦皮購物聯名卡」，5年來帶動消費額成長逾4.5倍，累積已刷出上百億元。（圖／國泰世華提供）

國泰世華銀行與蝦皮購物自2019年攜手推出「國泰世華蝦皮購物聯名卡」，5年來帶動消費額成長逾4.5倍，累積已刷出上百億元。國泰世華今（3）日、也就是蝦皮「9.9超級購物節」前夕宣布，升級卡友優惠，最高可享有26%蝦幣回饋及88折優惠券。國泰世華蝦皮聯名卡卡友即日起至2024年年底，只要在蝦皮購物網站內消費3000元以上，即享有5.5%蝦幣回饋；搭配指定檔期不限消費金額加贈6%蝦幣，基本回饋就有11.5%蝦幣。若卡友於「9.9超級購物節」檔期消費達6500元、2萬元，將可享650蝦幣及2,900蝦幣，最高可額外再享14.5%蝦幣，總計最高回饋可達到26%蝦幣回饋。另外，聯名卡友可用特別折扣價購買專區商品，並搭配卡友專屬商城88折優惠券。除了上述好康，聯名卡也推出每個月消費達一定門檻將可獲得卡友限定的無消費門檻免運費抵用券的「無腦享免運費」，以及海外交易免手續費、還可享0.5%蝦幣回饋的「海外免手續費」多重優惠。國泰世華總經理李偉正致詞提到，國泰世華不忘照顧25歲以下、無法辦理信用卡的用戶，只要持有國泰世華持簽帳金融卡到蝦皮消費，就可提供3%現金回饋。蝦皮購物資深執行總監梁日威則說，國泰蝦皮聯名卡發卡量、客單價及刷卡品質都持續提升，「可見蝦皮購物聯名卡卡友，對於我們黏著度非常高，也是證明了我們跟國泰世華銀行成功的地方。」國泰世華銀副總經理陳冠學受訪表示，蝦皮聯名卡推出以來，每一年消費金額都維持雙位數成長，預計今年仍會維持相同趨勢。他表示，這次策略分為兩個面向，第一是維持忠誠客戶在電商競爭底下培養對於消費忠誠度，第二則是吸引更多新客戶，所以讓25歲以下客戶體驗現金回饋的優惠，再培養成蝦皮忠誠客戶。針對聯名卡發卡數量，陳冠學表示，國泰世華所發行的聯名卡並不多，目前發卡量前三名分別為台塑聯名卡、蝦皮聯名卡及長榮聯名卡。他預告，國泰世華一直有開放聯名合作，目前有與某民生消費業者有潛在合作機會；當媒體詢問是否是與百貨、家樂福合作，他則未證實，「我們沒有辦法代表它們去講。」