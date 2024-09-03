劉泯廷獻上「螢幕男男初吻」羞說觸感軟！結果泰星Jame不是第一次

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▲劉泯廷（右）精心安排台北101約會，讓泰星Jame Kasama直呼超浪漫。（圖／GagaOOLala提供）

▲劉泯廷角色飾演經紀人，對於泰巨星（Jame Kasama 飾）的告白想愛不敢說。（圖／GagaOOLala提供）

▲泰星Jame Kasama來台拍攝《彈一場完美戀愛First Note of Love》，超愛夜市小吃。（圖／GagaOOLala提供）

▲劉泯廷（左）、泰星Jame Kasama（右）在BL音樂影集《彈一場完美戀愛First Note of Love》飾演一對戀人。（圖／GagaOOLala提供）

劉泯廷、泰星Jame Kasama在BL劇《彈一場完美戀愛First Note of Love》飾演一對相愛卻又不敢開口的戀人，吻戲尺度有到「嘴唇包嘴唇」，這一幕讓人看了都害羞，劉泯廷為戲獻出「螢幕男男初吻」羞說觸感滿軟，不過一問之下，泰星Jame不是第一次，之前就有經驗，劉泯廷驚訝直呼：「背叛我。」Jame馬上用中文道歉：「對不起。」更承諾「以後只有你」。劉泯廷、泰星Jame接受《NOWnews今日新聞》專訪，兩人拍攝時用簡單英文、肢體語言溝通，劉泯廷也盡地主之誼，帶Jame去逛遍台北、高雄各大夜市，劉泯廷說：「我覺得他喜歡夜市，吃很多東西，去夜市還有吃田雞，吃起來口感不錯。」泰星Jame放開吃，吃到最後被導演說有一點不連戲，泰星Jame不認變胖，用中文笑回應：「一點點。」劉泯廷也趁拍戲空檔，找一天安排兩人甜蜜約會，帶Jame去台北101喝咖啡看風景，鹽酥雞、珍珠奶茶都奉上，「我什麼事情都預定好，他就跟著我走。」Jame也說，那是最浪漫的回憶。還有一次拍戲太冷，現場下了小雨，Jame只穿一件衣服，感動劉泯廷把外套批在他身上，現場直接被貼心融化了。劇中Jame飾演泰巨星，喜歡上經紀人劉泯廷，直接大方告白，經紀人劉泯廷則是礙於環境，壓抑自己的心意，不敢跨出這一步，之後終於忍不住情緒，用一個熱吻回應告白。現實生活中，劉泯廷國中時期也有過暗戀經驗，3年都沒有說出口，一直到畢業都不敢講，但現在若喜歡一個人就進攻。Jame也有想愛又不敢說的經驗，「我國中有暗戀對象一年，那時候太小了。」該劇在GagaOOLala影音平台全球（除日本）熱播。