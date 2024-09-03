議會層級首例！金門縣議長洪允典罷免案　內政部：9月9日上午投票

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金門縣議長洪允典遭議員串聯罷免。對此，內政部今（3）日表示，考量公文書寄送、提供議員預先調整個人行程，及預留可能的氣候因素影響等緩衝時間，已決定在9月9日上午9時30分在金門縣議會議事廳召集罷免投票會議，這次議長罷免投票是地方制度法自88年實施以來議會層級的首例。內政部說明，依照地方制度法第46條規定，內政部應在收到縣（市）議會議長罷免案25日內，召集罷免投票會議。這次金門縣議員罷免議長的提案書在8月21日送到內政部，依法最遲須在9月16日前召集該會議員罷免投票。內政部表示，收案後持續與金門縣議會溝通準備選務作業所需時間，及確定無法進行投票會議的日期，並將前述各項原因納入整體考慮後，訂9月9日投票。內政部指出，這次是地方制度法自88年實施以來議會層級的首例，除依法辦會議召集作業外，也與金門縣議會保持密切聯繫，後續將持續協助金門縣議會依法落實相關會議準備工作，並研議實務執行上可能發生的問題，讓當天會議合法進行。