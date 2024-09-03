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梅花入設計！國慶主視覺出爐　張啟楷肯定：中華民國意象回來了

記者呂炯昌／台北報導

▲慶籌會臉書公布113年國慶主視覺。（圖／翻攝自中華民國讚國慶臉書 ）
▲慶籌會臉書公布113年國慶主視覺。（圖／翻攝自中華民國讚國慶臉書 ）
國慶籌備委員會今（3）日召開記者會，公布113年雙十國慶主視覺。不過，卻被網友質疑主視覺滿滿的華國感。慶籌會秘書長吳堂安回應表示，設計都是由同一批團隊設計，當時提出很多種樣式主視覺，圈選是依照國慶籌委會主委韓國瑜來選定。民眾黨立委張啟楷肯定表示，今年改以國旗的藍白紅色系作為主視覺，並出現中華民國的「國花」梅花，這些中華民國意象都回來了。

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張啟楷表示，他要肯定立法院長韓國瑜和主辦單位，裡面不但出現中華民國的國旗和梅花，也在英文裡面保留了Taiwan的元素，兼容並蓄，極富巧思。

張啓楷表示，過去幾年的雙十國慶，比較突顯台灣的意象，今年改以國旗的藍白紅色系作為主視覺，並出現中華民國的「國花」梅花，這些中華民國意象都回來了。

除此之外，張啓楷指出，今年的雙十國慶主視覺也適度融入台灣的元素，Taiwan字樣搭配Beautiful和Better、Today和Tomorrow的對仗組合，兩度映入國人眼簾，值得大家肯定和歡迎。

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