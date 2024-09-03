永和墜樓男是北檢熱倒小草　民眾黨表哀痛、嚴厲譴責網路霸凌

京華城案延燒！彭振聲、北檢下午均提抗告　高院預計明做出裁定

記者陳苾暐/綜合報導

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城案，2日凌晨3時許北院裁定柯文哲無保請回。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.02）
▲民眾黨主席柯文哲涉京華城案，2日凌晨3時許北院裁定柯文哲無保請回。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.02）
民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲因涉入京華城弊案，日前雙雙遭檢方聲押禁見，但昨（2）日凌晨法院結果出爐，裁定彭振聲羈押禁見、柯文哲無保請回，對此，檢方及彭振聲律師均在今（3）日提抗告，晚間高等法院已正式收受2件抗告案，預計明（4）日將做出裁定。

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據了解，威京集團主席沈慶京涉嫌行賄國民黨議員應曉薇4千餘萬元，且還有部分資金流向不明，日前複訊後檢方聲押禁見沈慶京、應曉薇獲准；上月30日檢方再次展開行動，以被告身分約談柯文哲、陳佩琪、彭振聲及其謝姓妻子等人，其中陳佩琪與謝女訊後請回。

由於彭振聲涉犯貪污治罪條例的圖利罪，檢方複訊後認為犯罪嫌疑重大向北院聲請羈押禁見，案經審理，彭振聲遭裁定收押，至於柯文哲則獲無保請回，稍早北檢檢察官前往台北看守所訊問應曉薇、沈慶京等人後，下午已將抗告書送抵北院，而彭振聲的律師也同樣提出抗告，並強調彭振聲並沒有羈押的原因及必要性；裁定結果預計將在明天出爐。

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