京華城案暫拋一邊！軍人節開箱國軍口糧　柯文哲這樣評價

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▲國軍新式野戰口糧。(圖／ NOWnews資料照)

民眾黨主席柯文哲近期陷入政治獻金假帳疑雲與京華城案兩頭燒，不過仍抽空錄製自媒體節目，開箱美軍、國軍口糧，親自試吃過後並給出評價。柯文哲在今（3）日晚間播出的民眾黨「在柯P揪時在」自媒體節目，與民眾黨立委林憶君、發言人李頂立一起開箱美軍與國軍口糧，節目一開始先祝辛苦保家衛國的國軍官兵軍人節快樂。柯文哲先試吃了美軍MRE口糧中的義大利麵包棒、牛肉醬義大利麵，李頂立詢問對美軍口糧評價，柯文哲只說，「還好。」接著開箱國軍口糧，柯文哲吃完葡萄乾後表示，台灣的葡萄乾比美國的葡萄乾更適合台灣人吃，差別在於美國的甜度太高；柯文哲看到口糧的energy能量飲笑說，這個騎一日雙塔必備，反正騎騎騎肚子餓就能拿出來喝一罐，快速補充能量。主持人拿出壓軸的國軍漢光40號演習限定版乖乖，柯文哲吃了一口奶油口味的乖乖後說，這通常是放在機器上，沒有人在吃。最後，柯文哲評價表示，現在的野戰口糧相較於他當兵時不管是口味、口感、營養均衡，甚至方便性都進步許多，但仍需要有回饋機制，蒐集國軍的意見有沒有什麼改善的意見，讓國軍口糧更進步。