巧合？柯文哲遭爆「上千萬不明資金」　應曉薇索賄1500萬流向不清

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檢廉近期偵辦京華城弊案，民眾黨主席柯文哲涉及京華城圖利、政治獻金假帳等案，台北地院漏夜召開羈押庭，2日凌晨3時許裁定柯無保請回，時任副市長彭振聲則羈押禁見獲准，不過北檢在昨（3）日已提出抗告，根據週刊報導，柯文哲帳戶除了先前發現700萬收支不符，另還查獲逾千萬元不明帳目，恰巧又查到北市議員應曉薇索賄資金有1500萬去向不明，兩者是否有關聯，專案小組正在調查中。根據《鏡週刊》報導，檢廉發現北市議員應曉薇有異常金流，疑威京集團主席沈慶京透過管道先後匯出4500萬給應曉薇，有明顯不法對價關係，恐涉犯《貪污治罪條例》行收賄罪嫌，沈慶京、應曉薇與助理吳順民涉犯貪汙重罪且有逃亡、串滅證之虞，法院裁定羈押。專案小組也查出，京華城容積率案在2022年通過後，沈慶京1個月內就匯入4,500萬元給應曉薇，再由她交辦助理將現金領出斷點，再把錢拿去支付房貸、卡債及女兒出國留學費用，不過還有1500萬元去向不明。檢廉過濾柯文哲帳戶，除了先前發現700萬收支不符，另還查獲柯文哲有逾千萬元不明帳目，恰巧又查到應曉薇索賄資金有1500萬元流向不明，驚人巧合是否藏玄機，專案小組正在調查中。