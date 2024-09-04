疑親筆交辦京華城案！柯文哲「關鍵便簽」內容曝　他一早嘆氣回應

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲陷京華城圖案弊案，日前遭裁定無保請回，當時結果出爐後，柯文哲神情凝重地走出台北地檢署，太太陳佩琪忍不住落淚擁抱丈夫，他也向守候在外的支持者喊話，聲稱自己對於「京華城容積率840％毫不知情」，不過專案小組查扣都發局2020年4月的一份便簽，內容顯示柯文哲對於京華城容積率增加過程早就知情。根據《鏡週刊》報導，北院裁定柯文哲無保請回，讓外界砲聲隆隆，因京華城容積率暴增至840％，早已在台北市議會鬧得沸沸揚揚，當時議員苗博雅、游淑慧及後來轉戰立委的高嘉瑜等人都曾公開質詢時任市長的柯文哲。該報導指出，時任都發局長林洲民從2017年起，多次在議會答詢應曉薇質詢時，主張京華城必須包含西北角一起開發，才有560％的容積率，不過該基地從來沒有整體開發過，而林洲民也曾在公文上註明上簽柯文哲，甚至晨會中公開提醒，如果照應曉薇質詢放水容積，市府恐必須負起圖利的法律責任，相關公文內簽市府也都留有紀錄。檢方還查扣都發局2020年4月的一份便簽，直指柯對京華城容積率增加過程早就知情，因為他除了拿出「京華城容積率與樓地板面積差異比較」文件轉交給彭振聲，還在便簽上簽名寫下「TO彭副：他們的結論是什麼？原則很簡單，公務員不坐牢。Ko」。後續彭振聲收到文件隨即轉交都發局處理，都發局即上簽表明「如無任何其他理由，不尋訴訟確定方式而自行與京華城合意，即回復1萬2千餘平方公尺的樓地板面積，恐難以說服社會大眾，並可能引發外界懷疑本府圖利京華城。」針對被爆出關鍵便簽一事，柯文哲早上出門時並沒有回應，僅嘆氣表示會再安排記者會。