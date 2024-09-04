「京華城案重點僅1個」　趙少康揪柯文哲這句話：很難令人相信

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢已於3日下午5時，向台北地方法院遞交抗告書，請求高院撤銷原裁定。對此，中廣前董事長趙少康認為，全案重點只有一個，就是柯文哲有沒有指示放寬京華城的容積率，甚至有沒有出現即使部屬反對，柯文哲還堅持放寬的狀況，「檢方抗告應讓真相越辯越明」。趙少康3日在臉書發文指出，京華城容積率變更案，柯市府圖利威京集團的事實明確，但是到底是由誰指示拍板，當中有沒有對價關係，還待司法調查釐清。在柯文哲主席無保請回後，因為這起弊案牽涉的利益超過200億元，茲事體大，檢方一定會提出抗告，要將全案查個水落石出。趙少康表示，柯文哲指控受到檢方極度凌虐，因為職責立場不同。檢察官當然會透過各種恐嚇、搜索等手段，希望收集到可能被隱藏的證據，以設法起訴嫌疑人，這次羈押失敗的確讓很多人驚訝，因為從5月起，檢察官已經查了3個多月，約談了不少人，最後才劍指柯文哲發動搜索、聲押，顯然檢方沒有完全說服院方。但柯文哲聲稱自己到今年三、四月才知道京華城容積率被放寬到840%，這點實在很難令人相信。姑且不論主責的副市長彭振聲會向他報告，他自己批了公文，當時京華城容積率就已經被很多人質疑，也被議員質詢，柯文哲怎麼可能不知道？趙少康強調，其實全案重點只有一個，就是柯文哲有沒有指示放寬京華城的容積率，甚至有沒有出現即使部屬反對，柯文哲還堅持放寬的狀況。看起來，或許是因為檢察官手上的資料太多，除了想辦柯文哲圖利，還想朝向收賄偵辦，希望提高定罪機率，一旦求功心切，就會馬失前蹄。羈押失敗，已經讓檢察官顏面掃地，提出抗告的證據力勢必更受到嚴格檢視，為了讓全案真相水落石出，不能冤枉任何官員，也不能讓該負責任的人逍遙法外。