天后闆妹老公傳包養嫩妹「無套逼墮胎」　她不理會還繼續發動態

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▲豪哥（左）和包養的嫩妹自稱沒有和闆妹（右）登記，兩人只是為了賺錢演夫妻。（圖／闆妹IG）

▲闆妹並未回應老公包養一事，還繼續宣傳自己的生日。（圖／闆妹IG）

「天后闆妹」和老公豪哥共同創業、白手起家，經常在節目上大肆炫富，活得超高調。然而今（4）日卻傳出老公包養18歲嫩妹還逼墮胎，被踢爆闆妹、豪哥其實並沒有結婚，根本只是「假面夫妻」！據《鏡週刊》報導，被包養的嫩妹友人爆料，該名嫩妹18歲時透過包養媒合網站「Sugar-Garden」認識到豪哥，一開始並不知道對方是闆妹的老公，以一個月10萬元的價碼開始了包養關係，之後豪哥坦承身分，然而他卻說自己和闆妹只是檯面上的夫妻，為了賺錢而演出恩愛假象，事實上壓根沒有去登記，也是避免雙方日後出事時能保全資產的部分，還抱怨對方個性很差，老是把他當傭人使喚。兩人每月發生數次性行為時，豪哥都堅持無套，自稱有檢查過身體，以精蟲數量很少來安撫對方，然而今年初嫩妹發現懷孕事實，不忍墮胎想要和豪哥商量時，男方態度卻180度大轉變，劈頭就是：「要怎麼拿（胎兒）？」並直言「不可能讓他生下來」，即便聽到嫩妹動之以情：「這是你的小孩」也絲毫沒有動搖，說這和是誰的沒有關係，甚至只丟了10萬元想打發對方。媒體試圖聯繫才剛飛出國的天后闆妹，她目前尚未對此發表回應，只繼續在社群帳號上宣傳自己的生日慶生活動。