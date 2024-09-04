曾赴北檢聲援爆衝突！永和小草傳墜樓亡　四叉貓：我也是受害者阿

民眾黨嗆監院「廢物院」擬刪光預算　律師轟：提案違憲！

記者陳威叡／台北報導

▲民眾黨立院黨團新會期揚言刪除監察院預算，對此律師黃帝穎表示提案違憲。（圖／記者吳翊緁攝）
▲民眾黨立院黨團新會期揚言刪除監察院預算，對此律師黃帝穎表示提案違憲。（圖／記者吳翊緁攝）
立法院新會期開議在即，民眾黨團昨日召開記者會，批監察院已成「廢物院」，除將修憲廢考監外，明年度監察院預算，除人事費及財產申報費用外，其餘將全部刪除。對此律師黃帝穎今（4）日表示，在正式修憲廢除監察院前，全面刪除預算將使憲政機關功能無從行使，抵觸憲法機關忠誠義務及權力分立原則，依據大法官釋字632號解釋意旨，「民眾黨提案違憲！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃帝穎表示，政治上，社會廣泛批評民眾黨刪光監察院預算，是為了政治報復，對柯文哲政治獻金假帳案，因監察院依陽光法案揭露而曝光，因此刪光監察院預算讓監察院無從發揮憲政機關功能。

黃帝穎說，姑且不論政治動機，民主國家更重視民主憲政及法治的維護，民眾黨刪光憲政機關預算，抵觸大法官釋字第632號解釋意旨「憲法設置國家機關之本旨，在使各憲法機關發揮其應有之憲政功能」，民眾黨不應為了政治報復，就踐踏民主憲政。

更多「柯文哲涉貪疑雲」相關新聞。

立法院新會期登場！藍綠白3黨團優先法案曝　民眾黨將推廢考、監

風雨欲來！新會期朝野劍拔弩張　4大案攻防恐重演「全武行」

嗆民眾黨人血饅頭、用人命抹黑　四叉貓預告消失7天：會概括承受

永和墜樓男是北檢熱倒小草　民眾黨表哀痛、嚴厲譴責網路霸凌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載