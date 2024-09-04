鍾小平指柯文哲收京華城3億　吳怡萱「不太相信北檢」提刑事自訴

我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台北市議員鍾小平1日爆料，京華城公關費約匯款4、5億，「以我的老江湖，如果給他錢，大概在5億裡面的3、4億是阿北的錢。」民眾黨發言人吳怡萱今（4）日在律師陪同下，赴北檢提出刑事自訴控告鍾小平。吳怡萱說：「這個案子裡面不太相信北檢會秉公處理，希望鍾小平先生要把相關事證跟法官說明。」吳怡萱今天到北檢提出刑事自訴，控告市議員鍾小平以不實言論誹謗柯文哲。吳怡萱受訪指出，9月1日鍾小平議員在三立節目上面不實指控柯文哲主席有收受3到4億匯款，這對柯文哲來說已經造成非常大的名譽受損，身位市議員竟含血噴人、在節目造謠，再配合新聞網媒第二次轉述，對柯文哲來說已經造成名譽受損。吳怡萱強調，她連日呼籲鍾小平先生出來道歉限期卻不做，「看起來他覺得沒關係」，因此今天在律師陪同下提出刑事自訴。吳怡萱說，由於「這個案子裡面不太相信北檢會秉公處理，希望鍾小平先生要把相關事證跟法官說明」。