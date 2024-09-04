柯文哲關鍵便箋曝光？民眾黨回擊特定媒體爆料　反問「是真的嗎」

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針對《鏡週刊》報導，檢廉掌握柯文哲「超過千萬」不明帳目，並曝光京華城容積率案時任市長柯文哲的「關鍵便箋」，民眾黨發言人吳怡萱今（4）日質疑，是否為北檢故意放出消息給特定媒體，她首先要問便箋是不是真的？其次，就算是真的，柯文哲也沒有叫公務員違法。週刊最新報導曝光柯文哲市長任內發出有親筆簽名，並寫著「TO彭副：他們的結論是什麼？原則很簡單，公務員不坐牢。Ko」的便箋，吳怡萱則回應，週刊報導通篇感覺就是一個組合拳，「東拼西湊試圖毀滅柯文哲的人格，卻沒有提出相關證據」；此外，便箋的真實性也有待查證，是不是北檢故意放給特定媒體？吳怡萱說，就算是真的，柯文哲也沒有叫公務員違法，重點在「不違法、想辦法，不然難道整個台北市政都要停滯不前嗎？」有關週刊還提到千萬元不明金流，吳怡萱則重申，「到底是不是北檢洩漏消息？」她並批評，以這種喊價的方式誘導視聽，一下700萬、一下170萬、現在上千萬，「是在喊價嗎？看誰喊得比較高？」呼籲媒體向北檢求證，也呼籲北檢不能洩漏完訊息後，又跟社會大眾說不予證實，放話完還假裝沒事。