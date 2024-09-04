明星學校光環消失？新北19額滿國小房價曝　家長搶破頭學區變了

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▲新北19所額滿國小房價出爐。（圖／全向科技房產中心提供）

明星學校光環消失了嗎？新北市113學年度共計19所額滿國小，房仲業者彙整實價登錄19校學區周邊2023~2024年房價變化，發現房價全面上漲，以三峽北大國小年漲幅18.1%最高，19校中有7校年漲幅超過1成。專家發現，新北傳統明星學校光環減弱，額滿小學出現往人口新興區移動，家長搶破頭學區變了。根據全向科技房產中心彙整資料，新北19額滿國小裡，房價年增幅排行依序為三峽區北大國小年漲幅18.1%居冠、樹林區桃子腳國中小16.5%居次、三峽區龍埔國小16.4%第三、林口區南勢國小15.5%第四、林口區新林國小15.2%排第五。全向科技房產中心總監陳傑鳴分析，指出新北19額滿國小房價變化可觀察出3現象，值得搶學區搶破頭的家長注意。陳傑鳴說明，113學年度新北額滿小學有大部分都落在人口成長快速的新興區塊，以近十年每年人口增加3000~4000人的林口來說，就有4所額滿小學；北大特區的三峽、樹林也有3所，另外淡海新市鎮的淡水也有2所、新莊及汐止也各有2所學校，這些都是近年人口成長快速的區域，也帶動區域就學需求高漲，讓區域小學出現搶破頭的狀況，成為新的明星小學。另外，受到少子化衝擊影響，陳傑鳴指出，根據新北教育局資料顯示，113學年度的新北國小，大多以減班居多，尤其大校減更多，顯見少子化對於小學招生產生相當大的衝擊，估計未來傳統明星學校可能不再需要搶破頭。