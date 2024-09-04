快訊／大谷翔平棒打老東家！敲追平三壘安　天使球迷起立為他鼓掌

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美國職棒大聯盟落山道奇隊球星大谷翔平今（4）日重返熟悉的天使主場，與老東家洛杉磯天使隊進行交手，他打第1號、擔任指定打擊，過去他曾在此效力6個賽季，今天重返球場天使球迷起立歡迎。大谷於本場比賽第二次打擊時敲出三壘安打，幫助道奇隊追平比數。大谷翔平在此役第3局、第2次上場打擊時，於1人出局，1人站在一壘時，擊出右外野的三壘安打，天使隊提出挑戰，但最後仍判安全上壘，對該決定提出質疑，之後他靠著Mookie Betts的安打回來得分。大谷在轉隊後，首次回歸天使主場，球迷熱烈歡迎他，表達對這位日本球員的喜愛。在比賽開始前他出現在球場上時，人群立刻陷入沸騰，當其第一次站上打擊區時，歡呼聲再次爆發，觀眾甚至起立為他鼓掌。在前一天對響尾蛇隊的比賽結束後，大谷翔平在接受美國媒體採訪時表示，「這是我迄今為止度過時間最長的球場，所以這對我來說很特別，能在球迷面前比賽對我來說也很特別，我想盡我所能打出好表現。」