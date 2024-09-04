全球燒燙燙　歐盟機構：8月高溫連2年破紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀

（中央社3日綜合外電報導）根據歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」的初步數據，全球今年8月的平均溫度將打破去年8月攝氏16.82度的紀錄，並將連續第2年創下歷史新高。法新社報導，儘管今年8月確切的平均氣溫尚未確定，但哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）已認定今年8月將成為史上最熱的8月。科學家警告，這些前所未見的高溫很大程度上是由人為的氣候變遷所驅動，這也引發更頻繁、更強烈的極端氣候。根據多家氣象機構的數據，澳洲、日本、中國多個省份以及挪威的斯瓦巴群島（Svalbard）都經歷有紀錄以來最炎熱的8月。根據哥白尼氣候變化服務的數據，過去15個月以來，每個月的高溫幾乎都創下往年同期新高紀錄，唯獨今年7月測得的氣溫數據略低於去年7月，但美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）仍認為今年7月是有紀錄以來最熱的月份。無論如何，根據多個氣候監測機構的數據，去年是自19世紀、有氣象紀錄以來全球最熱的一年。哥白尼氣候變化服務8月初也警告，今年打破去年高溫紀錄的可能性「越來越高」，並稱今年7月均溫比1850年至1900年期間的均溫估值高出攝氏1.48度。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1130904